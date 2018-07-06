Urartu dönemine ait bronz savaş kemeri yakalandı - KARS
- Urartu dönemine ait bronz savaş kemeri yakalandı - Bronz savaş kemerinden detaylar - Müze Müdürü Necmettin Alp'in konuşmasıUrartu dönemine ait bronz savaş kemeri yakalandı - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Urartu Krallı II. Rusa dönemine ait kabartmalı bronz savaş kemeri ele geçirildi - Kars Müze Müdürü Necmettin Alp: - "Gelen eserlerden Urartu dönemine ait savaş kemeri üzerinde aslan rölyefli motifler işlenmiş, yaklaşık 80 santim çapında, 15 santim yüksekliğinde"KARS (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde Urartu Krallı II. Rusa dönemine ait kabartmalı bronz savaş kemeri ele geçirildi.Patnos ilçesinde güvenlik güçlerince yapılan operasyonda bir kişinin aracında 7. yüzyıla ait kabartmalı savaş kemeri, bakraç ve madeni kap yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan kemer, bakraç ve madeni kap, Kars Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından Patnos ilçesinde yapılan bir soruşturma kapsamında bir bronz savaş kemeri, bir bakraç ve bir madeni kap ele geçirildiğini ve eserlerin müzeye getirildiğini söyledi.
Alp, uzmanların gerekli inceleme ve çalışmaları yaptıklarını anlatarak, "Gelen eserlerden Urartu dönemine ait savaş kemeri, üzerinde aslan rölyefli motifler işlenmiş, yaklaşık 80 santim çapında 15 santim yüksekliğinde. Savaş kemeri, bronz madeninden yapılmış üzerindeki kabartmalar çok güzel ve sağlam bir şekilde duruyor." dedi. Eserlerde herhangi bir bozulmanın olmadığını ifade eden Alp, "Herhangi bir tahribat yok, ele geçirilen bakraç ve bronz kap aynı döneme ait milattan önce 7. yüzyıl Urartu Kralı II. Rusa dönemine ait olan eserler. Eserlerin tasnif ve tanzim işlemi devam ediyor." diye konuştu.