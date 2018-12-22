Ünye’de Tabakhane Deresi ıslah ediliyor İzle



- Ordu’nun Ünye ilçesini ikiye bölercesine akan Tabakhane deresi ıslah ve rekreasyon projesi kapsamında altyapı ve sıcak asfalt çalışmalarına başlandı. Ünye’nin merkezinden geçen ve şehri ikiye ayıran Tabakhane deresinde ıslah ve rekreasyon çalışmaları ara vermeden devam ediyor. Islah çalışmalarında yüzde 70’lik kısmı tamamlanan projede ayrıca doğu ve batı yakasında dere boyunca 2 yeni yol planlanarak yeni güzergâhlarla alternatif ulaşım planlanmıştı. Proje kapsamında doğu yakasında 3 kilometrelik yolun altyapı çalışmalarının ardından asfalt çalışması tamamlanarak 2015 yılı sonunda hizmete açılmıştı. Ordu Büyükşehir Belediye ile Ünye Belediyesi ortak projesi ile yürütülecek çalışmalar kapsamında Tabakhane deresinin denizden başlayarak batı yakasında Bayramca Köprüsüne kadar olan 750 metrelik kısmında altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Batı yakasında toplam 3 kilometrelik güzergahın 750 metrelik kısmında başlanan altyapı ve asfalt çalışmalarının hızlı bir şekilde bitirilmesi öngörülüyor. Tamamlanacak yolun genişliği ise 15 metre olacak. Yolun tamamlanması ile birlikte ulaşım alternatiflerinin çeşitleneceği Ünye’de kent trafik yükünün gelecek yıllar da göz önüne alınarak rahatlatılması amaçlanıyor.

