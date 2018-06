Ünye’de atlar ata mirası için ter döktü

-Ahmet Çamyar'ın konuşması

- Ünye Belediyesi 7.Geleneksel Ramazan etkinlikleri kapsamında Rahvan At yarışları düzenlendi.

9 kategoride düzenlenen yarışlar renkli görüntülere sahne olurken, organizasyona çok sayıda yarışçı katıldı.

Dereceye girenlerin ödülleri Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve protokol üyeleri tarafından verilirken, organizasyonda bir konuşma yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “52 gün sürecek olan şenliklerimiz Mübarek Ramazan ayı ile başlayıp devam ediyor. Bugün yarış tutkunlarının bir araya geldiği Rahvan at yarışlarımızdayız. Atlar ayeti kerimeye Cenab-ı Mevla tarafından “And olsun soluk soluğa koşanlara ve tırnaklarından ateş çıkanlara” şeklinde yemin olarak nakşedilmiş olan, diğer yandan peygamber efendimizin hadislerine mazhar olmuş olan, öte yandan ise Alparslan’dan Fatih Sultan Mehmet Han’a kadar liderlerimize fetihlerde yoldaşlık yapmış olan kutsal varlıklardır. Bu nedenle bu bağı söküp atmamak adına Ünye Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi bu alanda ki geleneği de sürdürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Ünye Belediyesi Binicilik Tesislerinde düzenlenen at yarışlarına ilgi yoğun olurken, yarış organizasyonuna Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ak Parti Ordu Milletvekili adayları Sait İnan ve Yavuz Selim Kıran ile protokol üyeleri katıldı.

