Unutulmaya yüz tutmuş tas baskı sanatını atölyeye çevirdiği odunlukta yaşatıyor İzle

-Baskı tahtalarının çekilmesi

-Taş baskı yapılışının çekilmesi

-Taş baskı yapılan örtülerin görüntüsü

-Röportaj yapılması



( KASTAMONU ) - (ÖZEL)- El emeği ürünlerini sosyal medyadan pazarlıyor- Hem kültürünü yaşatıyor hem geçimini sağlıyor KASTAMONU



- Kastamonulu Celal Yağcıoğlu, kente özgü ve unutulmaya yüz tutmuş sanatlardan biri olan taş baskıyı atölyeye çevirdiği odunlukta yaşatmaya çalışıyor. Kastamonu yöresine ati baskı boyası ve beyaz kumaşın üzerine yapılan baskı desenleri görenleri büyülüyor. Kastamonu’da ikamet eden 48 yaşındaki Celal Yağcıoğlu, bu geleneği devam ettirmek için çalışmalarına devam ediyor. 3 yıl önce kendi evinin odunluk bölümünü düzenleyip, burada Kastamonu’ya özgü taş baskı geleneğini devam ettiren Yağcıoğlu, yaptığı taş baskıları Türkiye’nin 25 iline göndererek bu kültürün devam etmesini sağlıyor. Kalıp haline getirilen özel tahtaların zamanla kalıp halini alması ile taş baskı adını alan gelenek farklı desenleri ile göz kamaştırıyor. “Taş baskı unutulmaya yüz tutmuş eserler arasında” 3 yıl önce bu işe hobi olarak başladığı belirten Taş Baskı Ustası Celal Yağcıoğlu, “Kastamonu’da operatör olarak çalışmaktayım normalde. Yalnız bu baskı işine de 3 yıl önce bir hobi olarak merakımdan dolayı ve eşim de el dokuması yaptığı için boş vakitleri değerlendirmek babında taş baskı yapmaya başladım yöresel ürün olarak. Hem ailemize bir katkıda olsun hem çocuklarımızın eğitimine bir katkı olsun diyerek bu işe girdik. Daha sonra ilerleyen zamanlarda git gide taleplerin olmasıyla da hoşumuza gitti. Talepler geldikçe biz çalışmamıza hız verdik, yön verdik, farklı kalıplarımızı çoğalttık. Malzeme siparişleri aldık. Malzeme siparişlerini yetiştiremediğimiz zamanlar oldu gece yarılarına kadar çalıştığımız zamanlar oldu. Ondan da memnun kaldıkça biz bu işin devamını sağladık” dedi.

Hem kültürü yaşatıyor hem de kazanç sağlıyor Taş baskı geleneğinin günümüzde unutulmaya yüz tutmuş eserler arasında yer aldığını ifade eden Celal Yağcıoğlu, “Taş baskının Kastamonu kültürü için unutulmaya yüz tutmuş eserler arasında. Biz bunları canlandırmak için hem ailemize katkı babında hem kültürümüzü canlandırmak babında geliştirmek için hem bütçemize hem kültürümüzü geliştirmek için bu işle uğraşı sağlamaya başladık. Ondan dolayı devam ediyorum, müşteri taleplerini de elimden geldiği kadar karşılamaya çalışıyorum” diye konuştu.

Ürünlerini sosyal medya üzerinden pazarlıyor Sosyal medyada Facebook ve Instagram üzerinden taş baskı ürünlerini pazarladığını anlatan Yağcıoğlu, “Yani yut dışına ben göndermedim ama gönderdiğim müşteri arkadaşlardan yurt dışına gönderen var böyle talep olarak Türkiye’nin 81 ilinin 25’ine gönderdim. Ama sayı olarak öyle uzun boylu değil de yaklaşık olarak kendi çapımızın baya üstündeyiz gönderme sayısı olarak. Bez olarak ham pamuklu kullanıyoruz. Normalde polyester karışımlı olduğu zaman boya uygulayamıyoruz. Yüzde yüz pamuklu kullandığımız malzeme. Boya olarak ta 4 çeşit bir malzeme karışımı var. O da Kastamonu yöresine ait boya türü yani onu da kendimiz karışım olarak elde ediyoruz” şeklinde konuştu.

"Kastamonu kültürünün canlandırılmasını istiyorum" Yağcıoğlu, şöyle devam etti: “Kastamonu şu anda kültür şehri olarak ilan edildi. Kastamonu’muz kültür şehri çatısı altında biz bu işi yapıyoruz. Ama tanıtım olarak ta tanıtımımız var kendi çapımızda ama büyüklerimizden biraz daha canlandırılması için biz imkanları dahilinde yapmaya çalışıyoruz. Büyüklerimizin kolları uzun olduğu için biraz daha Kastamonu kültürünü canlı şu anda ama daha da canlandırılmasını istiyorum ben." (DH-Vİ-GY

