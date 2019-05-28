Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Unutulmaya yüz tutmuş tarım aletlerinin maketlerini yapıyor Haberi

Unutulmaya yüz tutmuş tarım aletlerinin maketlerini yapıyor Haberi

Erkovanın atolyedeki çalışmalarından genel detay görüntüler

Tarım 

-Erkovanın sergilediği maketlerden detaylar
-Erkovan ile röp

( BAYBURT ) - BAYBURT

- Bayburtlu Hasan Erkovan unutulmaya yüz tutmuş tarım aletlerinin maketlerini yaparak bunları gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. İnşaat işçisi olarak 1973'te gittiği Almanya'da 30 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönen Bayburt'un Aydıntepe İlçesi'ne bağlı Çiğdemlik Köyü'nde yaşayan Hasan Erkovan (72), gençliğinde kullandığı kağnı, saban, kotan ve gem gibi eşyaların maketlerini yapıyor. Köydeki baba evinin bir bölümünü atölyeye dönüştürerek maketleri burada hazırlayan Erkovan, adeta müzeye dönüştürdüğü evin diğer kısmında da ürettiği eserleri sergiliyor. Erkovan, geçmiş yıllarda bir çoğunu kendisinin de kullandığı, yöre halkının hayatında önemli anıları bulunan şeylerin artık yok olduğunu gördüğünü ve bunun kendisini üzdüğünü ifade ederek, "Baktım ki, eskiden kullandığımız ne varsa kaybolmuş. Bende bunları canlandırmak için, tarihimizi gün yüzüne çıkarmak için uğraşmaya başladım.Almanya'da çalıştığı dönemde memleketinin ve köyde kullanılan aletlerin özlemini çektiğini dile getiren Erkovan, "Bu maketler bana yaşadığımı gençliğimi hatırlatıyor. Ama şimdi bu tarih kayboluyor. Hiç heveste yok. Ben bu tarihi ayakta tutmaya gayret ediyorum." dedi.
(BK-AA)
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı