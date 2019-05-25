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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatını tekrar canlandırmaya çalışıyor

Unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatını tekrar canlandırmaya çalışıyor

KECE ISLEME SANATI

Leman Öğretmen Meslek Lisesi 

-DETAYLAR
-ACIKLAMA

( SİNOP ) - SİNOP

- Sinop'ta yaşayan Hicran Özkan, unutulmaya yüz tutmuş keçe işleme sanatını tekrar canlandırmaya çalışıyor. Özkan, uzun yıllar bu işle uğraştığını belirterek, “Açıkçası her türlü çalışmayı yapıyorum. Çünkü normalde kız meslek lisesi mezunuyum. Ama coğrafya öğretmeniyim. Emekli olduktan sonra geldim ve dikişten nakıştan her şeyden anlıyorum. Bu nedenle herkesten farklı çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Yöresel işlerimizi bir arada yaptım. Şimdi keçe çalışması yapıyorum. Sinop’ta ilk yapan benim. Ayancık’ta bir arkadaşımız var o yapıyor. O gösteriyor. Bu çalışmayı da kendi kendime bir takım şeyleri izleyerek öğrendim. Çok farklı bir iş olduğu için talep var. Ama biraz yetiştirmekte zorlanıyoruz tabi ki. Fakat eleman yetiştirmemiz lazım. Ama malzememiz yok burada. Dolayısıyla internetten getittiriyoruz malzemelerimizi” dedi.
(MU-SLH
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