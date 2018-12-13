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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini 64 yıldır sürdürüyor

Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini 64 yıldır sürdürüyor

Kalaycı ustası Ömer Yüksel’in dükkanından görüntü

Kalaycılık Naat El Sanatları Alüminyum Irak 

-Ömer Yüksel’in bakır kapları kalaylaması
-Ömer Yüksel ile röportaj
-Eşi Ayşe Yüksel ile röportaj

( ANTALYA -ÖZEL)- Çelik çıkınca, bakırlar rafa kaldırıldı- Kalaycı Ömer Yüksel:-“Bu mesleğe heves eden bile yok. Çünkü çelik tencereler çıktı, bu iş bitti”-“Bu zanaat artık yok olmaya başladı” ANTALYA

- Antalya’da 64 yıldır kalaycılık mesleğini sürdüren Ömer Yüksel bölgede kendisinden başka kalaycı olmadığının altını çizerek, alüminyum-çelik ürünlerin ortaya çıkmasıyla bakırdan yapılan ürünlerin artık kullanılmadığına dikkat çekti. Akseki ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Ömer Yüksel, Hocaköy Mahallesi’nde kalaycılık mesleğini 64 yıldan beri sürdürüyor. Yüksel, bölgede kendisinden başka kalaycı kalmadığını, mesleğinin artık yok olduğunu kaydetti.
En eski el sanatlarından biri olan kalaycılığın günümüzde yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer aldığını belirten Yüksel, 64 yıl önce mesleğe nasıl başladığını anlattı. “Artık eski işler yok” Küçük yaşta annesini kaybettiğini ve İzmir’in Tire ilçesinde, bir kalaycı ustasının yanında çıraklık yaptığını dile getiren Yüksel şöyle konuştu: “Tire ilçesinde Akseki’nin Sadıklar köyünden bir usta vardı. 2 yıl yanında çıraklık yaptım. Zanaatı öğrendikten sonra kendim Tire’de bir dükkan açtım. 8 yıl kaldım. Ondan sonra babam beni köye getirdi. Askerliğin ardından Hocaköy’e yerleştim. Burada mesleğimi icra etmeye başladım. Şu an evimin önündeki küçük dükkanda mesleğimi sürdürmeye çalışıyorum. Ayda en fazla 3-5 iş geliyor. Artık eski işler yok. Ayda bir iki iş gelirse kalay yapıyorum.” Küçük yaşta başladığı mesleğini çok sevdiğini kaydeden Yüksel, mesleği bırakmak istemediğini söyledi.

Yüksel, “Yıllarımı bu işe verdim. Bu işten maliyeye kayıt oldum. Yıllarca Bağ-Kur’umu yatırdım ve emekli oldum. Bu yörede benden başka kalaycı kalmadı." dedi.
“Çelik tencereler çıktı, bu iş bitti” Teknolojinin gelişmesi, alüminyum ve çelik ürünlerin ortaya çıkmasıyla bakırdan yapılan ürünlerin artık kullanılmadığını belirten Yüksek, "Meslek yok olmaya başladı.
Bu mesleğe heves eden bile yok. Çünkü çelik tencereler çıktı, bu iş bitti. Bu zanaat artık yok olmaya başladı.
Bu da beni oldukça üzüyor." diye konuştu.
“Eşim yardım ediyor” Çırak bulamadığını vurgulayan Yüksel, kalaycılığın tek başına yapılmayacağının altını çizdi. Çırağı olmadığı için eşinin kendisine yardım ettiğine dikkat çeken Yüksel, “ Körüğü çekerken ve ateşi yakarken yardımcı lazım. Çırağım olmadığı için eşim ile birlikte baş başa çalışıyoruz. Eşim yardım ediyor. Meslek ölmesin diye ömrüm olduğu müddetçe bu mesleği yanmaya devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.
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