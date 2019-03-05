Unutulan enstrümanları hem yapıyor hem de çalıyor

-YAPILAN MÜZİK ALETLERİNİN İCRASI

-MÜZİK ALETLERİNİN TANITIMI

-MÜZİK ÖĞRETMENİ EMRAH KAYA RÖP.



( GİRESUN - ÖZEL)- Giresun’da müzikolog Emrah Kaya hem üretip hem de çalarak unutulmaya yüz tutmuş enstrümanları yaşatmaya çalışıyor- Müzik öğretmeni Emrah Kaya:“Dünyanın bir çok ülkesinde unutulmaya yüz tutmuş enstrümandan elimde bulunan 90 tanesinin 53 tanesini hem yapıp hem çalıyorum” GİRESUN



- Giresun’da müzikolog Emrah Kaya, hem üretip hem de çalarak unutulmaya yüz tutmuş enstrümanları yaşatmaya çalışıyor. Müzik öğretmeni ve müzikolog Emrah Kaya, evinde kurduğu mütevazi atölyesinde dünyanın bir çok ülkesinde unutulan el yapımı müzik aletlerini imal ediyor. Müzik öğretmeni de olan Kaya’nın yaptığı müzik aletleri arasında üflemeli, vurmalı ve yaylı çalgılar bulunuyor. Enstrüman çalarak müziğe başladığını anlatan Emrah Kaya, eğitimini de müzik alanında sürdürerek müzik öğretmeni oldu. Halen Giresun’da bir okulda müzik öğretmeni olarak görev yapan Emrah Kaya, kaybolmuş veya kaybolmaya yüz tutmuş enstrümanları görünce bu yönde araştırma yapmaya başladığını kaydetti.

Evinde kurduğu atölyesinde dünyanın bir çok yerinden vurmalı, üflemeli ve yaylı olmak üzere 90’dan fazla müzik aleti bulunduğu anlatan Müzikolog Emrah Kaya “Küçük yaşlardan itibaren müziğe ayrı bir ilgi duymaktayım. Üniversite eğitimini de bu yönde tamamladım ve halen Giresun’da Güzel Sanatlar Lisesi’nde müzik öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yaptığım çalışmalar sonucunda kaybolmuş ve kaybolmaya yüz tutmuş müzik aletlerini görünce ve yapanların da olmadığını görünce yapmaya karar verdim. Kendi evimde kurduğum mütevazi atölyemde bu müzik aletlerini yapıyorum. Şuanda atölyemde ülkemiz başta olmak üzere Ortadoğu, Asya, Avustralya ülkelerinden 90’dan fazla müzik aleti bulunmakta. Bu müzik aletlerinin 53 tanesini hem yapıyor hem de icra ediyorum. Yapmayıp icra edebildiklerim de bulunmaktadır. Amacım sadece sesleri tanıtabilmek amaçlıdır” dedi.

Unutulan 11 yeni müzik aleti hayat buldu Son araştırmalarına göre özellikle Giresun ve komşu iller başta olmak üzere ülkemizde unutulmaya yüz tütmüş 11 adet müzik aletini Kültür Bakanlığı Etnografik Eserler Envanteri'ne kaydını yaptırdığını da ifade eden Müzikolog Emrah Kaya “Amacımız sadece müzik aletleri yapıp icra etmek değil aynı zamanda da unutulan müzik aletlerimize yeniden hayat vermektir. Ülkemizdeki araştırmalarım arasında bulunan unutulmaya yüz tutmuş 11 ayrı enstrümanı Kültür Bakanlığı etnografik eser olarak kabul etti ve bunlardan bazıları Giresun, Gümüşhene ve Artvin yöresine ait. Giresun’a ait düdüklük ağacından dilli, dilsiz iki çeşit düdük, ağaç kabuğundan yapraktan ve boru şeklinde sarılarak yapılan üç çeşit zıpcuk, yine hem Giresun hem de Gümüşhane yöresinde görülen olan mısır sapından yapılan düdük. Gümüşhane yöresine ait gevreyik düdüğü, Artvin yöresine ait Çimon, Hatay yöresine ait argıl, susak kabağından yapılan tömbelek, seramikten yapılan yusufçuk kuşu gibi çalgılar olarak sıralayabiliriz. Çalışmalarım sürmektedir. Amacım unutulmaya yüz tutmuş ve artık yapılmayan çalgılardan oluşan bir müze oluşturmaktır” diye konuştu.

(AB-ÖS-Y)

