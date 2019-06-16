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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Unuttuğu ızgarayı almak için dönen adam traktörüyle 70 metreden uçuruma yuvarlandı Haberi

Unuttuğu ızgarayı almak için dönen adam traktörüyle 70 metreden uçuruma yuvarlandı Haberi

- AFAD ekipleri cesedi çıkarma

A Haber Jandarma Uttu Sağlık Ekipleri Trol 

-- Traktör ve uçurumdan detay
-- Jandarma ve sağlık ekipleri detay

( BURSA )- Unuttuğu ızgarayı almaya gitti, 70 metreden uçuruma yuvarlandı BURSA

- Bursa’da traktörüyle pikniğe giden adam unuttuğu ızgarayı almaya giderken 70 metre yükseklikteki uçurumdan uçarak hayatını kaybetti. Kaza, gece saatlerinde Mudanya İlçesi Çepni Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 50 yaşındaki Çoşkun Durmaz ailesiyle pikniğe gitti. Piknik alanına gittiklerinde unuttuğu ızgarayı almak için geri dönen Durmaz, dönüş yolunda kontrolünü kaybettiği traktör ile 70 metre yüksekliğindeki uçurumdan aşağıya yuvarlanarak traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi. Olayı gören talihsiz adamın ailesi hemen durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri uçurumdan aşağıya yuvarlanan adamı çıkartmak için AFAD’a haber verdi. Ekipler 1 saatlik çalışma sonucunda Durmaz’ın cansız bedenine ulaştı. Olay karşısında sinir krizi geçiren aileyi sağlık ve jandarma ekipleri sakinleştirirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HG-SD
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