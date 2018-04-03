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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Unuttuğu anahtar ölümüne neden oldu

Olay yerinden detay görüntüler

Olay Yeri İnceleme Cenaze Aracı Bahçe Hortumu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Şahsın ağlayan yakınları
-Cenazenin yerden tabuta alınması
-Cenazenin cenaze aracına konulması
-Polis ve sağlık ekipleri görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te anahtarını evde unutan bir şahıs, çatıdan evine girmeye çalışırken beline bağladığı hortumun kopması sonucu yere düşerek hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’te Şahinbey İlçesine bağlı Vatan mahallesi 18 nolu sokakta 3 katlı evin en üst katında oturan Serdar Çelikay (25) anahtarını evde unutunca akıllara durgunluk veren bir yöntemle evine girmeye çalıştı. Evin çatı katına çıkarak, vücuduna bahçe hortumu bağlayan genç, çatıdan sarkarak evin açık olan penceresinden içeri girmeye çalıştı. Çelikay, bağladığı hortumun kırılması üzerine yaklaşık 20 metreden yere çakıldı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahalede Çelikayı’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından ise cenaze, otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Öte yandan olay yerine gelen Çelikay’ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi.
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