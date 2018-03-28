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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
UNRWA'dan Gazze'deki 'insani krizle' ilgili açıklama (2) - GAZZE

UNRWA'dan Gazze'deki 'insani krizle' ilgili açıklama (2) - GAZZE

UNRWA'dan Gazze 'deki "insani krizle" ilgili açıklama (2) - GAZZE

: - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl'ün basın açıklamasıBirleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) Genel Direktörü Pierre Krahenbühl, Gazze 'deki insani durumun giderek kötüleştiğini ve bunun tehlikeli yansımaları olacağını belirtti.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde basın toplantısı düzenleyen Krahenbühl, " Gazze 'de yaşananların tehlikeli yansımalarından bahsediyorum. Kimsenin buradaki durumun kötülüğünü hafife almasını istemiyorum." dedi.
UNRWA'nın esas olarak insani durumlarla ilgilendiğini, siyasi işlerle uğraşmadığını vurgulayan Krahenbühl, İsrail'in 2014 yılında Gazze 'ye düzenlediği son saldırıların insanlar için tehlikeli sonuçları bulunduğunu ve bu sonuçların etkilerinin savaştan sonra da devam ettiğini belirtti.
Krahenbühl, sağlık ve sosyal meselelerde yaşanan bozulmanın, "dramatik" olduğunu ifade ederek, Gazze sakinlerinin daha önce görülmemiş şekilde "büyük bir psikolojik baskı" yaşadığını kaydetti.
UNRWA'nın gelecek yıl Gazze 'deki okullarını açamaması yönünde endişeler taşıdıklarını dile getiren Krahenbühl, bu okullarda 270 bin öğrenciye eğitim verildiğini hatırlattı.

Psikoloji Basın Toplantısı Basın Açıklaması İnsani Kriz Psikolojik Baskı 

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