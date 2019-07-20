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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlülerin giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta Haberi

Ünlülerin giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta Haberi

yumurta topuk ayakkabın yapımı

Yumurta Ayakkabıcı Ünlüler 

-ayakkabıyı giyme ve yürüyüş
-röportaj
-detaylar

( SAMSUN -ÖZEL) - Ayakkabıyı gençler pek tercih etmese de yaşlılar için ise hala vazgeçilmez SAMSUN

- 1980’li yılların modası olan, Kadir İnanır ve Orhan Gencebay gibi ünlülerin Türk filmlerinde giydiği yumurta topuk ayakkabı hala revaçta. Ayakkabıyı gençler pek tercih etmese de yaşlılar için ise hala vazgeçilmez. Samsun’un Çarşamba ilçesi ile özdeşleşmiş olan yumurta topuk ayakkabının üretimi devam ediyor. Kendi has üretim tarzı olan yumurta topuk ayakkabı, tek parça deriden ve tahta topuktan yapılıyor. Ayakkabının rahat, dayanıklı ve ekonomik olduğunu belirten 30 senelik ayakkabıcı Faruk Koç, “Ayakkabıcılık benim baba mesleğim. 30 senedir Çarşamba’nın yumurta topuk ayakkabısını üretiyorum. Hayvan derisinden ürettiğimiz ayakkabı ismini, topuğunun yumurtaya benzemesinden alıyor. Sadece insanlar gelsinler ve bize ayak kalıplarını versinler. Her ayağa uygun yumurta topuk ayakkabı yapılabilir” dedi.
“Birçok ünlü bu ayakkabıdan giydi” Çarşamba ayakkabısının bir zamanların vazgeçilmezi olduğunu söyleyen Koç, “Eski Türk filmlerinde Kadir İnanır, Orhan Gencebay gibi isimler yumurta topuk ayakkabı giyerlerdi. Özellikle 80’ li yıllarda bol paça pantolonun altına giyilip sokağa çıkılırdı. Günümüzde ise sadece yaşı geçmiş insanlar giyiyor. Gençler artık daha popüler olmuş ayakkabıları tercih ediyor” şeklinde konuştu.
Çarşamba ayakkabısı geçmişi ve tarihi olan bir ayakkabı olduğunu ifade eden esnaf Metin Aydemir ise “Günümüzde demode olmaya başladı.
Biz herkesin Çarşamba ayakkabısını giymesini isteriz. Çok rahattır ve ekonomiktir. Dedelerimiz, babalarımız bu ayakkabıyı giydi. Bizler gençlere pek anlatamadık. Yumurta topuk ayakkabıyı herkesin giymesini tavsiye ediyorum" diye konuştu Samsun’un Çarşamba ilçesinde yumurta topuk ayakkabının üretimlerine devam ediliyor.
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