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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ünlülerin astroloğunun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü serbes Haberi

Ünlülerin astroloğunun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü serbes Haberi

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( TEKİRDAĞ )t -Hem yaya geçidinde çarptı, hem ehliyetsiz hem de serbest TEKİRDAĞ

Adli Kontrol Başvuru Dilekçesi Ek İddianame Ehliyetsiz Sürücü Üst Sınır 


- Çorlu’da meydana gelen kazada yaya geçidinde çarptığı ve ünlülerin astroloğu olarak anılan Egemen Töreli’nin ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü sevk edildiği adli mercilerce serbest bırakıldı. Çorlu’da geçtiğimiz 19 Kasım 2018 günü sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen kazada yaya geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen Egemen Töreli (51), T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti. Ani ölümü ile sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Egemen Töreli’nin cenazesi Çorlu Asri Mezarlığı’nda toprağa verilirken kazanın ardından yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan kamyonet sürücüsü T.T. ise, sevk edildiği Çorlu Adliyesi’nde nöbetçi savcı tarafından adli kontrol şartı hükümleri uygulanması istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ehliyetsiz halde direksiyonuna geçtiği kamyonetle yaya geçidinden geçmek isteyen bir kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü sevk edildiği mahkeme tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Töreli’nin avukatından şüpheli tutuklansın talebi Egemen Töreli’nin ölümüne neden olan sürücünün serbest bırakılmasının ardından Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına yeni bir dilekçe ile müracaat eden Töreli’nin avukatı Kaan Aytuğ, bilinçli taksir nedeniyle iddianame tanzimi ve şüphelinin tutuklanması talebinde bulundu. Av. Kaan Aytuğ başvuru dilekçesinde, “Şüpheli hakkında işlemlerin bilinçli taksir olarak değerlendirilerek iddianame hazırlanması ile olayın toplumda oluşturduğu infial, şüphelinin gelir durumu ve mesleği değerlendirildiğinde yurt dışına çıkış yasağının hiçbir anlam ifade etmediği, bilinçli taksir olarak değerlendirilmesi durumunda suçun üst sınırının da 9 yıl olacağı değerlendirildiğinde şüphelinin tutuklanmasını da saygılarımızla arz ve talep ederiz” ibarelerine yer verdi.
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