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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlülerin astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti İzle

Ünlülerin astroloğu Egemen Töreli trafik kazasında hayatını kaybetti İzle

Kaza yerinden görüntüler

Elektrik Direği Trafik Kazası Magazin Dünyası Ünlüler Trol 

-Elektrik direğine çarpan kamyonet
-Ekiplerin çalışmaları
-Töreli'nin fotoğrafları

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, magazin dünyasında burçların efendisi olarak anılan ve ünlülerin astroloğu olarak da tanınan Egemen Töreli hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bir süre yürüyüş yapan Töreli, yolun karşısına geçmek istediği sırada T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet Egemen Töreli’ye çarptı. Kazanın etkisi ile savrulan kamyonet kaldırıma çıkarak yol kenarında elektrik direğine de çarparak durdu. Kazada Egemen Töreli ağır yaralanırken kamyonet sürücüsü T.T. de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan ünlü astrolog Egemen Töreli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası kısmen yan yatan ve teller sayesinde devrilmeden duran elektrik direği ile kazaya karışan kamyonetin kaldırılması için bölgeye trafik ekiplerinin yanı sıra TREDAŞ ekipleri de sevk edildi. Kaza nedeniyle Atatürk Bulvarı her iki yönde de ulaşıma kapatıldı. Ekiplerinin saatler süren çalışmaları ile trafik akışı yeniden normale döndü. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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