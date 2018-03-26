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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL

Ünlülerin 'Ali Baba'sı son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL

Ünlülerin "Ali Baba"sı son yolculuğuna uğurlandı - İSTANBUL - Genel detaylarÜnlülerin "Ali Baba"sı son yolculuğuna uğurlandı - Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens, İstanbul 'da toprağa verildiİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da dün vefat eden Barbados asıllı ses mühendisi Wayne Heights Gittens, son yolculuğuna uğurlandı.Türkiye'de "Ali Baba" ismiyle tanınan ve uzun süredir kanser tedavisi gören Gittens için Şişli Katolik Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.
Şarkıcı Tarkan Tevetoğlu ile Füsun Önal'ın da aralarında bulunduğu isimlerin katıldığı tören, basına kapalı gerçekleştirildi.
Gittens'in cenazesi, törenin ardından Şişli Katolik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Tarkan, Ajda Pekkan ve Sertab Erener gibi isimlerle çalışan ses mühendisi Gittens, uzun yıllar Türkiye'de yaşadığı için İstanbul 'a gömülmek istemişti.

Kanser Tedavisi Cenaze 

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