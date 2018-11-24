Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlülerden 'Öğretmen Günü' için anlamlı mesaj Haberi

Ünlülerden 'Öğretmen Günü' için anlamlı mesaj Haberi

Öğrencilerden video detayı

Sosyal Medya Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Sanatçıların videodaki mesajları

( İZMİR ) Ünlülerden "Öğretmen Günü" için anlamlı mesaj İZMİR

- Murat Dalkılıç, Emre Altuğ, Bengü, Ahmet Yenilmez gibi ünlü sanatçılarla; Yılmaz Vural, Dr. Ender Saraç, Ufuk Sarıca, Gülsin Onay gibi ünlü isimler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Öğretmenler Günü’ için hazırladığı videoda mesajlarını paylaştı. Öğretmenler Günü, tüm yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Öğretmenler Günü için anlamlı bir video hazırladı. Videoda, öğretmenlerin mesajları paylaşılırken, İzmir genelinden öğrencilerde bu anlamlı gün nedeniyle videoya yer aldı, öğretmenlerine mesajlar gönderdi. Ünlü isimlerden videoya destek Videoya bir çok ünlü isimde destek oldu. Murat Dalkılıç, Emre Altuğ, Bengü, Ahmet Yenilmez gibi sanatçılar ile Yılmaz Vural, Dr. Ender Saraç, Ufuk Sarıca, Gülsin Onay gibi tanınmış isimler, videoda Öğretmenler Günü mesajlarını paylaştı. Sanatçılar ve tanınmış isimler, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Video, daha sonrada sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü.
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı