-Sanatçıların videodaki mesajları



( İZMİR ) Ünlülerden "Öğretmen Günü" için anlamlı mesaj İZMİR



- Murat Dalkılıç, Emre Altuğ, Bengü, Ahmet Yenilmez gibi ünlü sanatçılarla; Yılmaz Vural, Dr. Ender Saraç, Ufuk Sarıca, Gülsin Onay gibi ünlü isimler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ‘Öğretmenler Günü’ için hazırladığı videoda mesajlarını paylaştı. Öğretmenler Günü, tüm yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Öğretmenler Günü için anlamlı bir video hazırladı. Videoda, öğretmenlerin mesajları paylaşılırken, İzmir genelinden öğrencilerde bu anlamlı gün nedeniyle videoya yer aldı, öğretmenlerine mesajlar gönderdi. Ünlü isimlerden videoya destek Videoya bir çok ünlü isimde destek oldu. Murat Dalkılıç, Emre Altuğ, Bengü, Ahmet Yenilmez gibi sanatçılar ile Yılmaz Vural, Dr. Ender Saraç, Ufuk Sarıca, Gülsin Onay gibi tanınmış isimler, videoda Öğretmenler Günü mesajlarını paylaştı. Sanatçılar ve tanınmış isimler, öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğunu vurguladı. Video, daha sonrada sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada paylaşılan video, büyük ilgi gördü.

