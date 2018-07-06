Ünlüler tematik liseler için bir araya geldi - ANKARA İzle
- Ünlülerin yer aldığı tanıtım filmiÜnlüler tematik liseler için bir araya geldi - Yeni çağın ihtiyaç duyduğu meslek sahibi, nitelikli, başarılı ve mutlu gençlerin yetişmesindeki öneminin vurgulandığı kamu spotunda ünlüleri buluşturan Milli Eğitim Bakanlığı, gençleri tematik liseleri tercih etmeye çağırdı - Hülya Koçyiğit, Yavuz Bingöl, Necati Şaşmaz, Taha Akgül gibi isimlerin yer aldığı kamu spotunun seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler yaptı - Hazırlanan 47 saniyelik kamu spotunda, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerinin önemini vurgulayan ünlü isimler, öğrencilerden tematik liseleri tercih etmesini istediANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Yeni çağın ihtiyaç duyduğu meslek sahibi, nitelikli, başarılı ve mutlu gençlerin yetişmesindeki öneminin vurgulandığı kamu spotunda ünlüleri buluşturan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), gençleri tematik liseleri tercih etmeye çağırdı.MEB tarafından çekilen kamu spotu ve tanıtım filminde, sanat, spor ve iş dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, Türk halk müziği ve bağlama sanatçısı Yavuz Bingöl, oyuncu Necati Şaşmaz, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları Genel Müdürü Yakup Güler'in yer aldığı kamu spotunun seslendirmesini ise tiyatro sanatçısı Yetkin Dikinciler yaptı.Televizyonlarda yayınlanmak üzere hazırlanan 47 saniyelik kamu spotunda, gençlerin ilgi ve yeteneklerine uygun meslek seçmelerinin önemini vurgulayan ünlü isimler, öğrencileri tematik liselere çağırdı.Ünlü isimlerin tecrübelerini gençlerle paylaştıkları görüntülere yer verilen kamu spotunun, uzun versiyonu olarak 2 dakika 39 saniyelik tanıtım filmi de hazırlandı.Tanıtım filminde, velilere ve gençlere seslenen Hülya Koçyiğit, "İyi ve kötü meslek diye bir ayrım yoktur. Sadece sevdiğin meslek vardır. Öyleyse ilgiyle, bilgiyle, sevgiyle yapabilecekleri mesleklerle tanışmaları için çocuklarımızı tematik liselere yönlendirelim." değerlendirmesinde bulundu.Yavuz Bingöl ise "Bazen bir bağlama, bir türkü, bir piyano bir gencin geleceğini yeniden yazar. Gelenekten geleceğe köprü olmaya gönül vermiş tüm gençlerimizi tematik liselerimize bekliyoruz." diye konuştu. Öğrencileri, tematik liselere çağıran oyuncu Necati Şaşmaz ise "Film gibi hayatlar, film gibi başarılar için sizleri tematik liselerimize bekliyoruz." ifadesini kullandı.Milli güreşçi Taha Akgül de "Ata sporumuz güreş ile minderlerde çok ter döktük. Al bayrağın ay yıldızını defalarca öptük. Salonlarda milli marşımızın nağmesiyle ürperdik. Rakiplerimizi titrettik. Türk milletinin adını dünyaya duyurmaya aday gençlerimizin potansiyelini keşfetmesini sağlamak için artık tematik liseler var." dedi. - "Yeni çağın eğitim seferberliği başladı"Denizcilik alanından mezun olan, bir mesleki ve teknik anadolu lisesi öğrencisinin, geldiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları'nda, Genel Müdür Yakup Güler tarafından karşılanmasıyla başlayan tanıtım filminde, "Yeni çağın meslek sahibi, nitelikli, başarılı ve mutlu gençlerini yetiştirmek için hazırız. Peki, siz çocuğunuzun hayal ettiği gelecekteki yerini hazırladınız mı?" ifadelerine yer veriliyor.Tanıtım filmi Yetkin Dikinciler'in "Biliriz ki altın da, elmas da bulunup işleninceye kadar herhangi bir madendir. Bir ülkenin gerçek zenginliği nedir? Bir ülkenin gerçek zenginliği, evlatlarıdır. Yeni çağın eğitim seferberliği başladı. Tematik liseler, çocuklarımızın niteliklerine uygun eğitim alarak uzmanlaşmaları için hazır. Siz de çocuğunuzun hayal ettiği gelecekte, lider Türkiye'de yerini hazırlayın. Çünkü dünyaya anlatacak çok şeyimiz var." cümleleriyle sonlanıyor.Bir meslekte uzmanlaşmak isteyen öğrenciler için elektronik, uçak bakım, bilişim, tıbbi cihaz, motorlu araçlar, makine ve denizcilik teknolojilerinin yanı sıra spor, pazarlama ve perakende, ulaştırma hizmetleri, seramik ve cam teknolojisi, ayakkabı ve saraciye, kuyumculuk, mobilya ve iç mekan tasarımı gibi birçok alanda tematik lise bulunuyor.Öte yandan kamu spotunun öğrencilerin tercihleri üzerinde etkili olacağına inandıklarını açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri, çalışmalarda gönüllü olarak yer alan ünlü isimlere ve öğrencilere teşekkür etti.