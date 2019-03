Ünlüler çocuklar için Mardin’de el ele Haberi

-Mardin Valisi ve Selami Şahin ve Ahmet Selçuk İlhanla bir arada

-Açılış konuşmaları

-Çocuklar İçin Çal derneği Başkanı İbrahim Yalçın

-Mardin Valisi Mustafa yaman Konuşma

-Sanatçı Selami Şahin Konuşma

-Ressam Berfin Uluman konuşma

-Şair Ahmet Selçuk İlhan konuşma

-Çocukların bahçede eğlence detayı

-Sanatçılara plaket töreni



( MARDİN ) -- Mardin’de, Çocuklar İçin Çal Derneği ünlülerin katılımı ile gerçekleşti MARDİN



- Mardin’de sokak sanatçılığı yaparak çocukların kendilerini müzikte geliştirmeleri için üniversite öğrencileri ile iyilik hareketi başlatan İbrahim Yalçın tarafından kurulan Çocuklar İçin Çal Derneği, ünlü sanatçıların katılımı ile açıldı. Mardin’de bir grup gencin bir araya gelerek oluşturduğu Çocuklar İçin Çal Derneği’nin açılış programına, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, sanat camiasının ünlü isimlerinden Selami Şahin, Ahmet Selçuk İlkan ve Ressam Berfin Uluman katıldı.

Açılış programında bir konuşma yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Mardin’de çocuk gülerse şehir güler anlayışı ile hizmet ettiklerini söyledi.



Vali Yaman, “Çocuklar İçin Çal Sanat Derneği’ni buradaki çocuklara hizmet için açıyoruz. Tabi Mezopotamya’nın masal şehir Mardin biliyorsunuz. Bizler çocuk gülerse şehir güler anlayışı ile şehrimize hizmet ediyoruz. Derneğimiz bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun. Yaptığımız bütün etkinliklerde de çocuğu bu etkinliklerimizin merkezine aldık. Mardin’deki çocuklarımıza Mardin’deki gençlerimizle, kadınlarımıza engellilerimize farklı sosyal projeleri uyguluyoruz. Tabi burada genç kardeşlerimizin Mardin’de ki çocuklarımız için yaptığı bu faydalı etkinlik sosyal proje çok önemli. Özellikle kıymetli sanatçılarımız burada değerli kardeşime ve ekibine destek veriyorlar. Bizde hem Mardin Valiliği hem Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak buradaki arkadaşlarımıza destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

“Çocuklarımız çalışsın iyi yerlere gelsinler” Daha sonra konuşan ses sanatçısı Selami Şahin ise, sanatın bir insanın hayatını ve ülkeyi değiştirebileceğini söyledi.



Şahin, “Çocuklarımız çalışsın iyi yerlere gelsinler. Ben burada olmaktan şeref duydum. Bundan sonra da yapacağım bir şey olursa başımla beraber. Sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum” diye konuştu.

Derneğe ve çocuklara büyük destek veren Ressam Berfin Uluman, kendisine mail yoluyla ulaşıldığını ve hiç düşünmeden daveti kabul ettiğini söyledi.



Uluman, “Her şeyden önce o kadar güzel bir mail ile geldi ki bana çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. İşin içinde çocuklar ve sanat var. Şimdiden dileğim çok güzel ressamlar çıksın buradan. Ülkemizin çok ihtiyacı var, sanatçılar çıksın. Valimizin destekleri çok güzel bir proje oldu. Çok mutluyuz gururluyuz” şeklinde konuştu.

Ressam Uluman, derneğe açık artırma ile satılacak kendi yaptığı resimleri hediye etti. Şair Ahmet Selçuk İlkan, insanın doğduğu topraklara borçlu doğduğunu söyledi.



İlkan, şöyle konuştu: “Bu borcunu en güzel hayatla, sanatla ödeyen insanlar bizim için en kutsal en değerli en anlamlı insanlardır. Burada çok değerli valimizin önderliğinde çocuklar için özellikle açılan bu köprü, bu yol, hepimiz için çok duygulu bir anı yaşatıyor. Bunların çoğalması bizim için en büyük zenginlik olacak en büyük hazine olacak. Ben her zaman şunu söylüyorum bir şair olarak. İnsanlık doğup ta yaşamak değil sadece bir beden taşımak değil. İnsansan insanın kıymetini bil sen o zaman insansın.” “55 şehirde organize olduk” Çocuklar İçin Çal Derneği Başkanı İbrahim Yalçın ise, yaklaşık iki yıldır bu projeyi sürdürdüklerini ve son 6 aydır dernekleşme sürecine girdiklerini belirtti.

55 şehirde organize olduklarını kaydeden Yalçın, merkeze bağlı koordineli çalıştıklarını ifade etti.

Yalçın, şöyle dedi.

“Yaklaşık iki senedir sürdürdükleri proje kapsamında şehir şehir köy köy çocukların olduğu her yere gidip çocuklara müziği sanatı tiyatroyu bilim ve teknolojiyi aynı zamanda sevgiyi ve insanlığı götüren bir projeydi. 6 aydır yaklaşık bir dernek sürecine girdik. Özellikle kendi memleketim olan Mardin’de bu oluşumu başlatmak istedim. Burada büyümedim belki ama ben burada ki topraklara aitim bu ülkenin bir evladıyım. Burada bu projeyi başlatmak istedim ve derneğimizi kurduk. Biz altyapımızda aynı zamanda müzik sınıfları açan Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu dezavantajlı bölgelerde müzik sınıfları açan bir oluşumuz. Türkiye’nin yaklaşık 55 şehrinde ekiplerimiz var. Her ekip koordinasyonlu şekilde genel merkeze bağlı çalışıyor. Şimdi burada sanat merkezinin restorasyonunda valimizin çok büyük katkıları var. Kendilerine de sonsuz teşekkür ederiz.” Konuşmaların ardından derneğe destek veren sanatçılara ve kurumlara teşekkür plaketi verildi.

