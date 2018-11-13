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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ünlü youtuberın öldüğü stüdyosu harabeye döndü

Ünlü youtuberın öldüğü stüdyosu harabeye döndü

stüdyodan görüntüler

Youtube Kız Arkadaş Cenaze Harabe Elektrik Kontağı 

-turan turgut ile röportaj
-eski elektrikçi Mustafa Aslantürk'ten görüntüler
-youtuberin fotoğrafları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’daki bir pasajda kiraladığı stüdyoda çıkan yangın nedeniyle ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı yaşamlarını yitirdi. Çıkan yangın nedeniyle stüdyo harabeye döndü. Stüdyonun son hali yaşanan faciayı gözler önüne serdi. Olay sabah saat 06.00 sıralarında Bağcılar İstanbul Caddesi üzerindeki pasajda bulunan bir stüdyoda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı’nın kaldığı stüdyoda elektrik kontağından yangın çıkmıştı. Özkan ve kız arkadaşı Kovancı yangında hayatını kaybetti. Stüdyo ise harabeye döndü. Stüdyo'nun içindeki eşyaların tamamen yandığı ve kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Faciayı görenler şaşkınlığını gizleyemezken, ünlü youtuberı tanıyanlar ise olay yerine gelerek, üzüntülerini belirtti.
Emre Özkan’ın babasının arkadaşı olduğunu dile getiren Turan Turgut çok üzüldüklerini belirterek, “Çıkan yangında maalesef Emre’yi kurtaramadık. Babası 10 yıllık mesai arkadaşım. Kendisi youtuber zaten, 30-40 milyon tıklanan videoları var, video hazırlıyordu. Bu işle uğraşıyordu, Emre hayatını bu şekilde idame ettiriyordu. Ama genç bir yaşında kaybettik, çok üzgünüz” diye konuştu.
Eski bir elektrikçi olduğunu ve hayatını kaybeden Emre Özkan’ın tanıdığını Mustafa Aslantürk, “Soba yangında değil de, soba yüksek amper çektiği için sigortaları zorlamış. Çünkü amperi yüksek olduğu için atamamış, atamadığı için tesisata yüklenmiş. Dolayısıyla yangının çıkmasına neden olmuş. Sobanın yanıklığı da yangın çıktığı için olmuş” ifadelerini kullandı. Öte yandan, ünlü youtuber Emre Özkan’ın cenazesinin memleketi Samsun’na gönderildiği öğrenildi.
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