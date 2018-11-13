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13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı yangında hayatını kaybetti

Emre Özkan'ın görüntüsü

Youtube Kız Arkadaş Kimlik Tespiti Elektrik Kontağı 

-Cansu Kovancı'nın videosu
-Emre Özkan fotoğrafı
-Cansu Kovancı'nın fotoğrafı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar’da bir stüdyoda elektrik kontağından çıkan yangında ünlü youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı hayatını kaybetti. Bağcılar'da bir stüdyoda sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıkmıştı. Yangında iki kişi hayatını kaybetmiş ve cesetler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerin ardından kimlik tespiti gerçekleşti. Yangında hayatını kaybeden kişilerin ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı Cansu Kovancı olduğu belirlendi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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