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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı İzle

Ünlü yönetmen Türker İnanoğlu oyunu kullandı İzle

inanoğlu oy verirken

Nano Allah 

-vatandaşla foto çektirmek
-okuldan gidişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokulunda kullandı. İnanoğlu, “Ülkemiz için hayırlı olur İnşallah” dedi.
Ünlü film yapımcısı ve yönetmen Türker İnanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu kullanmak üzere Beykoz’daki Sedat Simavi Ortaokuluna geldi. İnanoğlu, oy verme işleminin ardından kendisini bekleyen gazetecilere, “Tekrarlanan bir seçim için oy kullandım, ülkemiz için hayırlı olur İnşallah” dedi.
İnanoğlu kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların da isteklerini geri çevirmedi.
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