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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’den Mehmetçiğe destek

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer’den Mehmetçiğe destek

ÜNLÜ TÜRKÜCÜ MAHMUT TUNCER BAYRAK TEPEDE RÖP

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-FARKLI DETAYLAR
-CİLVEGÖZÜ ZİYARET

( HATAY )- Mahmut Tuncer, Mehmetçik'e destek için Hatay'ın Suriye sınırındaki Reyhanlı ilçesine geldi HATAY

- Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Suriye sınırında bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gelerek Mehmetçiğe destek verdi. Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki PKK/PYD/YPG’ye yönelik düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın tüm dünyaya örnek olduğunu belirtti.
Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Mehmetçiğe destek vermek amacıyla terörden arındırılan Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Cinderes kasabasını gören Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Davutpaşa Mahallesi’nde bulunan Bayrak Tepe’ye geldi. Bayrak Tepe'de yer alan Zeytin Dalı Şehitleri Anısı'na yazısını görünce yapıta hayran kaldığını dile getiren Tuncer, TSK’nın terör örgütlerine yönelik harekatının Türkiye ve dünya için çok önemli olduğunu söyledi.

Harekatın dünyaya örnek olduğunu ifade eden Tuncer, birçok sanatçının Reyhanlı’ya geldiğini ve gerçekleştirdikleri moral ziyaretlerinin de anlamlı olduğunu kaydetti.
Tuncer, “Zaman zaman buraya sanatçı arkadaşlarımız geldi. Hatta geçen gün toplu gelişleri oldu. Benim gibi diğer sanatçı arkadaşlarımın da askerler ve diğer yetkililere moral vermek amacıyla buraya gelmelerini öneriyorum. Konser vermek için bulunduğum Şanlıurfa ve Gaziantep’te programım vardı. Fırsat bulup askerlerimize ve diğer yetkililere moral vermek için Reyhanlı'ya geldim" dedi.
İlk ziyaretini Davutpaşa Mahallesi’ndeki Bayrak Tepe’ye gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Tuncer, “Yüce Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bayrağımızın dalgalanması inşallah hiç eksilmez. İlk ziyaretimi Bayrak Tepe’ye yaptım. Zeytin Dalı Harekatı büyük bir harekattı, dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sonsuz teşekkür etmek istiyorum, çünkü ağzından çıkan her lafın arkasında durdu. Buraya günlerce bombalar atıldı, insanları rahatsız edici birtakım olaylar oldu. Vatandaşlarla görüştüm, şu anda böyle bir sorun yok. Ben de bir Türk vatandaşı olarak çok mutlu oldum” diye konuştu.
Bayrak Tepe’ye parke taşları ile 150 metrekarelik Türk bayrağını resmeden çoban Bekir Şanverdi ise Tuncer’e çalışması ile ilgili bilgi verdi. Harekatta askeri birliklerin bölgedeki yolu kullandıklarını anlatan çoban Bekir Şanverdi şöyle konuştu: “Ben de elim kolum bağlı duramazdım. Onlara bir bayrak yapmaya karar verdim. Mehmetçiğimizin gidişindeki yol güzergahı üzerindeki tepeye parke taşları Türk bayrağı yaptım. Buraya aralarında sanatçılarında bulunduğu binlerce vatandaşımız gelerek ziyaret etti.” Daha sonra Tuncer, Cilvegözü Gümrük Kapısı’nı da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.
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