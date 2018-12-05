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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk sahnede su yerine kimyasal sıvı içince zehirlendi İzle

Ünlü tiyatrocu Sumru Yavrucuk sahnede su yerine kimyasal sıvı içince zehirlendi İzle

oyundan görüntü

Mide Bulantısı Rekor Hastane Dizi Oyuncusu Tiyatro Oyunu 

-arşiv

( MUĞLA ) MUĞLA

- Ünlü oyuncu Samru Yavrucuk zehirlendi. Yavrucuk, dün akşam oyun için gittiği Marmaris’te sahnede yanlışlıkla su yerine AdBlue(su bazlı üre çözeltisi) içti. Oyundan sonra fenalaşan ünlü tiyatrocu mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Gece boyu hastanede gözetim altında bulunan Sumru Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde, özel bir organizasyon şirketi tarafından organize edilen “Leenane’nin Güzellik Kraliçesi” adlı tiyatro oyununu sahneleyen ünlü tiyatrocu ve dizi oyuncusu Sumru Yavrucuk zehirlendi. Armutalan Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyunda Yavrucuk oyunda kullanılmak için sahnede bulunan AdBlue’yi su sanarak içti. Oyun sonrası fenalaşan ünlü oyuncu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Gece boyunca gözetim altında tutulan Yavrucuk’un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ünlü oyuncunun bugün Bodrum’da sahnelenecek olan oyununa katılacağı açıklandı. Yavrucuk, Fatmagül’ün Suçu Ne, Yabancı Damat, Acil Aşk Aranıyor isimli reyting rekorları kıran dizilerde de rol almıştı.
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