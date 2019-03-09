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09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlü tiyatro oyuncusu Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışı gerçekten acı verici”

Ünlü tiyatro oyuncusu Kurtuldu: “Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışı gerçekten acı verici”

ünlü oyuncunun Çanakkale kordonunda gezerken genel detay görüntüsü

Bisiklet Yolu Fakülte Sinema Oyuncusu Tiyatro Oyunu Tiyatro Oyuncusu 

-röportaj

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Ferdi Kurtuldu tatil için geldiği Çanakkale’de tiyatro salonunu olmayışına tepki gösterdi. Çanakkale’nin birçok oyuncu ve yönetmen yetiştirdiğini belirten Kurtuldu, “üniversitesinde konservatuarı olan, yönetmenler, oyuncular ve sanat dalının birçok çeşidini içinde barındıran bir fakültenin olmasına rağmen, sanatın en büyük dallarından tiyatronun salonunun olmayışı gerçekten çok acı verici” dedi.
Emret Komutanım, Sakarya Fırat gibi kült dizilerde oynayan sanatçı Ferdi Kurtuldu, şimdilerde ‘Ömürsün Doktor’ adlı tiyatro oyununda izleyicilerin karşısına çıkıyor. Turneye kısa bir ara veren Kurtuldu, tatil için geldiği Çanakkale’de tiyatro salonunun olmamasına tepki gösterdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kurtuldu, “ Çanakkale gerçekten güzel bir şehir. İnsanlar çok sıcakkanlı ve herkes çok misafirperver. Fakat birkaç tane kötü izlenimim var burayla alakalı. Bir sanatçı olarak burada bir tiyatro salonunun bile olmayışı beni gerçekten çok üzdü. Bu kadar fazla sanatçı yetiştiren; üniversitesinde konservatuarı olan, yönetmenler, oyuncular ve sanat dalının birçok çeşidini içinde barındıran bir fakültenin olmasına rağmen, sanatın en büyük dallarından tiyatronun salonunun olmayışı gerçekten çok acı verici” dedi.
“Bisiklet yolları böyle olmamalı” Bisiklet yollarının da doğru olmadığını belirten Kurtuldu, “Buranın kordonu çok güzel, yürüyüşler yaptım. Bir şey dikkatimi çekti. Burada bisiklet yolu yapmışlar ama bisikletliler ile yayalar aynı yerden geçmek zorunda. Bisiklet yolu İstanbul’da gördüğüm kadarıyla böyle olmaması gerekiyor. Yani yayalar ve bisiklet sürücüleri ayrı yerlerden geçmesi gerekiyor. Burada ikisine de aynı şansı tanımışlar. Bence böyle olmaması gerekiyor. Bu eksiklikler haricinde genel olarak tabi ki yapılması gereken birçok şey vardır. Sizler kadar net bilmiyorum ama gezip, gözlemleyebildiğim kadarıyla bunları söyleyebilirim” diye konuştu.

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