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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Ünlü tatlıcıyı vuran şahıs yakalandı

Ünlü tatlıcıyı vuran şahıs yakalandı

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( BURSA )- Yeğenini öldürdü yakalanmamak için Uludağ'da çadırda saklandı BURSA

Hastane Akalan Güvenlik Kamerası Katil Zanlısı Cinayet 


- Bursa ve bir çok ilde şubeleri olan ünlü Bağdat Tatlıcısı'nın sahibini, eşiyle telefonda konuştuğu sırada hareket halindeki araçtan ateş ederek yaralayan Fatih Karaman'ın dayısı cinayet büro ekipleri tarafından yakalandı. Olay Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ünlü tatlıcı Fatih Karaman sabah saatlerinde işe gitmek için arabasına bindi. Bu sırada bir araç kiralayan öz dayısı tatlıcı yeğenini takip ederek eşiyle konuştuğu anda başından vurdu. Olay yerinde ağır yaralanan tatlıcı Karaman çevredeki vatandaşların ihbarı ile 112 ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay le ilgili inceleme başlatan ekipler Karaman ile dayısı Y.S. (53) arasında ticari anlaşmazlık olduğunu tespit ederek operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri yaptığı güvenlik kamerası incelemesinde tatlıcının dayısı Y.S. isimli şahıs araç kiralayarak ikametinde önünde yeğeninin evden çıkmasını beklediğini tespit etti. Daha sonra cinayeti işleyen Y.S. yakalanmamak için 2 araç değiştirerek Uludağ'da bir çadırda saklandı. Yaklaşık 50 kamera incelemesi yapan Cinayet Büro Amirliği Ekipleri katil zanlısı Y.S.'yi Uludağ'da bir çadır için suç aleti ile beraber yaptığı operasyon ile gözaltına alındı. Ağır yaralı olarak hastanede yatan ünlü Bağdat tatlıcısı Fatih Karaman'ın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
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