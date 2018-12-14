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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ünlü tatil merkezindeki iş yerinde büyük yangın

Ünlü tatil merkezindeki iş yerinde büyük yangın

-amatör kamera-

Amatör Kamera Kamera Amatör Yükselen 

-yangından görüntü
-yükselen dumanlardan görüntü
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda yangın çıktı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, Çeşme ilçesinin Alaçatı Mahallesi'ndeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre henüz nedeni belirlenemeyen yangın, boya malzemelerin olması sebebiyle bir anda büyüdü. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına, çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle dumanlar kilometrelerce uzaktan bile görülürken, Çeşme Emniyeti de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için çevrede tedbir aldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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