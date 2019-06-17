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17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü şefler Gaziantep'te Haberi

Ünlü şefler Gaziantep'te Haberi

- Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları baklava üretim tesislerini gezmesi - Fırından çıkan baklavalara şerbet döküm görüntüleri - Heyetin bir restoranda görüntüleri - Gastroway Direktörü Gökmen Sözen'in açıklamaları - Heyetin yöresel tatlı katmerin yapılışını izlemesi - Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Gaziantep mutfağını yakından tanıma imkanı bulduGAZİANTEP (AA) - Dünyanın en iyi şefleri ve gastronomi yazarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen "Gastroway" etkinliği kapsamında Gaziantep mutfağını yakından tanıma fırsatı yakaladı.Etkinlik kapsamında kente gelen ve aralarında Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu yaklaşık 30 kişilik ekip, Gaziantep 'teki baklava üretim tesislerini gezdi.Baklavanın yapılış aşamalarını inceleyen gastronomi uzmanları, daha sonra yöresel kahvaltı çeşitlerinden oluşan sofrada kahvaltı yapıp, yöresel tatlı katmerin yapılışını izledi.Çalışmalar sırasında bol bol video çeken uzmanlar, bölgedeki tarihi ve turistik mekanları da gezdi.Gastroway Direktörü Gökmen Sözen, gazetecilere yaptığı açıklamada, aralarından Michelin yıldızlı şeflerin de bulunduğu dünya çapında tanınan gastronomi yazarlarını bölgeye çeken organizasyonu geçen yıl Ege bölgesinde düzenlediklerini hatırlattı.Organizasyon sayesinde Türk tarihinin, yemeklerinin ve mutfağının tanıtılma olanağı bulunduğunu ifade eden Sözen, "Organizasyonun bu seneki ayağı, Güneydoğu Anadolu'yu kapsıyor. Bu yüzden de ilk durağımız Gaziantep . Çünkü burada çok güzel bir mutfak var ve çok kıymetli bir mutfak malzemesi var. Antep fıstığı ve sumak sadece bunlardan birkaçı. Bölgeyi tanıtarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Sözen, yapılan tur sayesinde bölgelerin tanıtımına katkı sağladıklarını belirterek, ilerleyen süreçte mutfakta kullanılan sarımsak, sumak ve Antep fıstığı gibi malzemelerin ihracatı konusunda da temeller atılacağını kaydetti.
Turun Gaziantep 'in ardından Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır ile devam edeceğini bildiren Sözen, "Misafirlerimiz kahvaltıdan akşam yemeğine kadar eşsiz lezzetleri tadıyor. Gerçekten lezzetler karşısında şaşırıyorlar ve Türkiye'yi tanıma imkanı buluyorlar. Bir anlamda bölgenin tanıtımına katkı sağlamış da oluyoruz." dedi.

Astronomi Yıldızlı Gesi Şili Rektör 

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