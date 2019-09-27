-Genel görüntü

-Röportajlar

-Simge Sağın detay

-Detay görüntü



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Sokakta yaşayan vatandaşlar için Beyoğlu'nda kurulan Hayata Sarıl Lokantası'nda ünlü şefler yemek pişirdi. Evsizler için başlatılan projeye sanatçı Simge Sağın destek vererek önlük giyip mutfağa girdi.Sokakta yaşayan insanların hayatlarına tekrar sarılmaları amacıyla kurulan Hayata Sarıl Lokantası'nda ünlü şefler evsizler için yemek pişirdi. Beyoğlu’nda hayatı boyunca yaşadığı zorluklardan sonra evsiz kalarak dışarıda yaşamını sürdüren 52 yaşındaki Ayşe Tükrükçü, ‘Hayata Sarıl Lokantası’ ile hem yaşama tutundu hem de evsizlerin yaşama tutunmasını sağladı. Ona yardım eli uzatan Radısson Blu Otel ile bir iş birliği imzaladı. Otelin en ünlü şefleri ayda bir kere lokantaya gelerek yemek yapıp evsiz olan vatandaşlara ücretsiz yemek veriyor. Sanatçı Simge Sağın projeye destek vererek önce önlük giydi sonra şeflerin yaptığı lezzetli yemeklerin tadına baktı. Projede var olmanın çok güzel olduğunu söyleyen Sağın, herkesi lokantaya yemek yemeye ve bu vesile ile evsizlerin yemek ihtiyaçlarını karşılamaya davet etti.“Bu çatının altında olmak çok güzel”Hayata Sarıl Lokantası’na gelerek destek olan sanatçı Simge Sağın, “Burada olmamın nedenini Özgür ile görüştükten sonra ben az önce Ayşe ablanın bir lafına çok takıldım. Ben yokluktan geldim evsizlik nedir bilirim dedi.

Ben ne demek olduğunu bilmiyorum ama elimden geldiğince buraya gelip bu çatı altında olmak beni çok mutlu etti. Ayşe ablaya çok teşekkür ediyorum. Bu çatının altında olmak çok güzel. Herkese de duyurulur. Gelsinler burada yemek yesinler. Akşamları da evsizler burada yemek yemeğe devam etsin” dedi.

“Proje Mayıs ayında başladı yıl sonuna kadar devam edecek”Projenin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Radısson Blu Şişli Genel Müdürü Ersin Durgun, “Çok değerli bir fikir ve uygulama ile karşı karşıyayız. Bunun bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Başta emeği geçen Ayşe hanıma ve burada çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu gibi uygulamaların artması bizim en büyük isteğimiz bunun farkındalığının artması için de ufak bir katkıda bulunmak istedik. Umarız bu katkı ile birlikte güzel sonuçlar doğar. Proje Mayıs ayında başladım ve yılsonuna kadar devam edecek. Bizler de zamanı geldikçe bir parçası oluyoruz. Öğlen servis başlıyor. Akşam saat 19.00’a kadar burada ücret karşılığı gelen müşterilere hizmet ediyoruz. 19.00’dan sonra evsiz arkadaşlarımız 22.00’a kadar buraya gelip ücretsiz yemek yiyebiliyorlar. Herkesin katılmasını istiyoruz çünkü bu gibi projelerin artması gerekiyor. Buna çok ihtiyaç var” diye konuştu.

“Gün içerisinde yapılan satışların geliri de restorana gelir olarak kazanılıyor”Otellerinin baş aşçıları ile ayda bir Hayata Sarıl Lokantası’nda hizmet verdiklerini aktaran Radısson Blu Otel Grubu’nun Türkiye Pazarlama Direktörü Yeşim Doğukan, “Hali hazırda operasyonunu yürüttüğümüz 23 otelimiz var. Türkiye’nin 9 farklı şehrinde faaliyet gösteriyoruz. Giderek de Türkiye’nin uluslararası en iyi otel grubu olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bizim dünya çapında olarak Radısson Otelleri’nin dünyada sorumlu işletmeleri vardır. Bu projeler kapsamında her ülke kendi amaçları doğrultusunda sosyal sorumluluk projeleri geliştirirler. Bizimde farklı dernek ve vakıflarla hayata geçirdiğimiz projeler vardı. Hayata Sarıl Derneği’nin amacı aslında bizim kendi stratejilerimizle örtüştüğü için bu projeyi yapma fikri ortaya çıktı. Her ay İstanbul’daki 2 otelimizin baş aşçısının önderliğinde burada destek oluyoruz. Bir günlük bütün organizasyon faaliyetini biz yürütüyoruz. Ve gün içerisinde yapılan satışların geliri de restorana gelir olarak kazanılıyor” ifadelerini kullandı.“Yemekleri yapan şeflerden biri eski evsiz”Evsizlere hem ücretsiz yemek verip hem iş imkanı sağlayarak onlara destek olan Ayşe Tükrükçü, “Türkiye’de bir ilk iş, aş, yaşam sosyal sorumluluk projesinde sokakta yaşayan insanlara yaşam hakkı tanıdığımız bir mekan oldu. Burada çalışanlar sabahları herkes buraya çay, kahve ve yemek yemeye geliyor. Yemekleri yapan şeflerden bir tanesi eski evsiz yani biz onlara artık şef bile diyebiliyoruz. Önce balık tutmayı öğrettik o da yetmedi servisini yapmasını öğrettik sunumunu yap dedik. Artık herhangi bir restorana gittiğiniz de o yemeğin aynısını burada evsiz insanlar yapabiliyorsa biz çok güzel bir şey yapmış olduk” şeklinde konuştu.



