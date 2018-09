Ünlü Şarkıcı Zara geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüş İzle

-Detaylar



( İSTANBUL )- Zara konserinde Whitney Houston'un ünlü şarkısı " I will always Love You" yu söyledi İSTANBUL



- Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahneye çıkan ünlü sanatçı Zara'nın dört gün önce Osmangazi Köprüsü'nde geçirdiği trafik kazasında ölümden döndüğü ortaya çıktı. Öte yandan sanatçı kaza sonrası ilk kez sahneye çıktığı Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde Whitney Houston'ın ünlü eseri "I will always Love You" yu seslendirdi. Poll Production organizasyonuyla gerçekleşen Turkcell Yıldızlı Geceler, kapanış konserinde Evrensel Müziğin güçlü yorumcusu Zara’yı ağırladı.Kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkili sahne performansıyla her zaman adından söz ettiren Zara, Harbiye Açık Hava Sahnesi’nde sevenleriyle buluştu. Eski ve yeni şarkılarının yanı sıra unutulmayan türkülere de yer verdiği geniş repertuarı ile sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı. Zara’nın şarkılarıyla büyülediği gecede sanatçıya sürpriz isimler de eşlik etti. Zara, Özlem Özdil ile ‘Seher Yeli’ şarkısını söylerken; maNga grubunun solisti Ferman Akgül ile de Aşık Veysel’in unutulmaz eseri ‘Kara Toprak’ şarkısını seslendirdi. Konserin bir diğer sürprizi ise ünlü YouTuber grubu ‘Kafalar ve Türk Müziği’nin efsanevi ismi Cahit Berkay oldu. Kafalar grubu dansları ile sanatçıya eşlik ederken; Cahit Berkay da ‘Selvi Boylum ve Dostum Dostum’ şarkısını Zara ile beraber seslendirdi. Türk Halk Müziği’nin başarılı ismi Özlem Özdil, Rock Müziğin sevilen ismi Ferman Akgül, ünlü Youtuber grubu Kafalar ve yaşayan efsane Cahit Berkay’ı ağırlayan Zara, bütün tarzları sahnesinde buluşturdu. Zara ölümden dönmüş Ünlü sanatçı dört gün önce Osmangazi Köprüsü'nde kaza geçirdiğini de anlattı. Zara; kaza ile ilgili olarak "‘Maalesef arabamız perte çıkacak kadar büyük bir kazaydı. Kaza, sabaha karşı 4 sularında Osmangazi Köprüsü’nde oldu. Bir an köprüden uçuyoruz zannettim. Çok şükür ki inanılmaz bir şekilde ufak tefek morluk ve sıyrıklarla atlattık. O zaman anladım ki her an birbirimize misafiriz. Dolayısıyla birbirimizin kıymetini bilelim. Bunu hep söylüyordum ama şu an tüm hücrelerime kadar yaşayarak söylüyorum. Hayatı bana ikinci defa hediye edilmiş gibi hissediyorum.Bugün belki biraz da onun heyecanı var.' dedi.

