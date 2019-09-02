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02 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi - Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı

- Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi - Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı

Sahneden detay

Havai Fişek Gösterisi İspanya Festival Havai Fişek Şarkıcı 

-Havai fişeklerin patlaması
-Detay

( MADRİD ) - Ünlü şarkıcı sahnede feci şekilde can verdi- Karnına havai fişek isabet eden İspanyol şarkıcı kurtarılamadı MADRİD

- İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, konser sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İspanya’nın Las Berlanas kentinde düzenlenen festivalde, ünlü şarkıcı Joana Sainz, feci şekilde can verdi. Sainz, festivalde sahne aldığı sırada başlayan havai fişek gösterisi sırasında karnına havai fişek isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Yere yığılan şarkıcı, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılmadı.
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