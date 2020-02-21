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21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin ve Simay Özyiğit'ten yaşlılara moral ziyareti Haberi

Ünlü şarkıcı Pınar Aylin ve Simay Özyiğit'ten yaşlılara moral ziyareti Haberi

- Ziyartten genel ve detay görüntüler

Fenomen Farkındalık Uttu Şarkıcı Sosyal Sorumluluk 

-- Hediye dağıtmaları
-- Simay Özyiğit ile röp
-- Pınar Aylin ile röp.

( İZMİR ) İZMİR

- 90'lı yılların popüler sanatçılarından Pınar Aylin, yer aldığı sosyal sorumluluk projeleri ile adından söz ettiren Instagram fenomeni İzmirli Simay Özyiğit ile birlikte Konak’ta bulunan özel bir huzurevine ziyarette bulundu. Yaşlılara hediyeler dağıtan ünlü sanatçı, birlikte şarkılar söyleyip moral verdiler. İzmirli Influencer Simay Özyiğit'in organize ettiği ziyarette, ünlü sanatçı Pınar Aylin'e yakın arkadaşları Toprak Şeker ve Derya Bozkayalar eşlik etti. Beraberinde getirdikleri hediyeleri burada yaşlı vatandaşlara veren Aylin, onlarla sohbet ederek birlikte şarkılar söylediler. “Simay beni davet edince koşa koşa geldim” Sosyal sorumluluk projelerini ve yaptığı yardımları gizli tuttuğunu belirten ünlü şarkıcı Pınar Aylin, Simay Özyiğit’in davet etmesi üzerine projeye destek verdiğini belirtti.
Yaşlılara kendi cd’sini hediye eden Aylin, daha sonra yaptığı açıklamada “Böyle şeyler tabi bizi duygulandırıyor. Çok değişik duygular yaşıyoruz. Hem hüzünleniyoruz, hem mutlu oluyoruz. Ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bir lokmacık onlara mutluluk verebiliyorsak ne mutlu bize. Sosyal sorumluluk projelerine elimizden geldiğince katılmamız gerekir. Ben böyle şeylerin çok da görünür olmasını onaylamıyorum aslında ama işin içinde Simay olunca ve davet edince koşa koşa geldim. Kendi başıma da bazı şeyler yapıyorum. Ama onlar da bizde kalıyor. Çocuklar ve yaşlılar çok önemliler. Mümkün olduğunca elimizi uzatmaya çalışıyoruz” dedi.
“Hedefim huzurevi açmak” En büyük isteğinin bir huzurevi açmak olduğunu belirten Özyiğit, “Daha önce tek başıma ziyaret ettiğim güzel yaşlılarımıza bugün sponsorlarımla beraber geldik. Sanatçımız yakın arkadaşım Pınar Aylin ile birlikte burada güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum. Yaşlılarımızın mutluluklarına tanık olmak, burada bir farkındalık oluşturmak çok önemliydi. Çünkü hepimiz hayat meşgalesi, iş güç derken bir ayrıntıyı kaçırıyoruz. Onların anını kaçırıyoruz. Biz onlarda belki de ilerideki halimizi görmüş oluyoruz. Her zaman onlara destek olarak, sevgi-saygıyı hiçbir zaman eksik etmeyerek mutlu bir güne imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Ben inanılmaz duygulandım. Zaten benim hedefim bir huzurevi açmak. Yaşlıları çok seviyorum” dedi.
Sonraki projelerini açıkladı Huzurevi ziyaretinin ardından sıradaki sosyal sorumluluk projelerinden de bahseden Özyiğit, “Önce yaşlılar. Bundan sonraki projem de onkolojide tedavi gören çocuklar için olacak. Engelli kardeşlerimiz ve yardıma muhtaç olanlara kurumlar aracılığıyla her ay bir farkındalık projesi üretmek istiyorum. Sponsor firmalarımız, ben sadece bir hikaye paylaşır paylaşmaz yanımda olacaklarını söylediler. İzmirli olmaktan, yaşlılarımız ile birlikte olmaktan çok mutluyum” dedi.

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