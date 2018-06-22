Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı Berkay Manisalıları coşturdu

Ünlü şarkıcı Berkay Manisalıları coşturdu

- Konserden detaylar

Hafta Sonu Mesir Macunu Üniversite Sınavı Şarkıcı Öğrenciler 

-- Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin Berkay'a hediye takdimi

( MANİSA ) MANİSA

- Pop müziğin sevilen isimlerinden Berkay, Manisa’da unutulmaz bir konser verdi. Yunusemre Belediyesi, pop müziğin sevilen sesi Berkay’ı Manisalılar ile buluşturdu. Forum Magnesia AVM arkasındaki Yunusemre etkinlik alanında gerçekleştirilen konserde sanatçıyı binlerce Manisalı dinledi. Konseri dinleyenler arasında Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Manisa Milletvekili adayları Semra Kaplan Kıvırcık ve Ozan Erdem, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, AK Parti'li yöneticiler de vardı. İlk olarak “İnanırım” adlı parça ile konsere başlayan şarkıcı Berkay, Manisalılar’a unutulmaz bir gece yaşatarak, birbirinden güzel şarkıları hayranları için seslendirdi. Konserde sahneye çıkan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Berkay’ı kutlayarak, günün anısına yöresel ürünler ve mesir macunundan oluşan sepet ve tablo hediye etti. Gecede gençlere de seslenen Başkan Çerçi, önümüzdeki hafta sonu üniversite sınavında ter dökecek öğrencilere başarılar diledi. Belediye Başkanı Çerçi, “Gençler bizim geleceğimiz. Türkiye Cumhuriyeti gençliğinin pırıl pırıl geleceğe hazırlanmasını istiyoruz. Hepinizi seviyoruz. Milletimizin yolu açık olsun” dedi.
(ÖND-Y)
İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı