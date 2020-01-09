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09 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, havalimanında güvenlik görevlisi ve yolcuyla tartıştı, uçağı kaçırdı

Tilki’nin polis merkezinden çıkışı

Güvenlik Görevlisi Polis Merkezi Güvenlik Kontrolü Memur Şarkıcı 

-Polis memurlarının engel olması
-Tilki’nin uzaklaşması
-Detaylar

( İSTANBUL )- Sıra tartışması nedeniyle karakolluk olan Tilki, uçağını kaçırdı- Polis, ünlü şarkıcıyı görüntülemek isteyen gazetecileri engelledi İSTANBUL

- Milano’ya gitmek için İstanbul Havalimanı’na gelen şarkıcı Aleyna Tilki, güvenlik kontrolünden geçerken sıra nedeniyle bir yolcu ve görevli ile tartışınca karakolluk oldu. Havalimanı polis merkezinde ifade veren Tilki, uçağını da kaçırdı. Polis ekiplerinin ise görüntü almak isteyen gazetecileri engellemesi şaşırttı. Milano'ya gitmek için saat 11.30’da İstanbul Havalimanı’na gelen ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, bilet işlemlerini yaptırdıktan sonra güvenlik kontrolüne yöneldi. Kontrolden geçerken bir yolcuyla sıra nedeniyle tartışan Tilki, iddiaya göre araya giren güvenlik görevlisine de hakaret etti. Tartıma sonrası güvenlik görevlisi ve yolcu, hakaret ettiği gerekçesiyle Tilki'den şikayetçi oldu. Havalimanı karakoluna götürülen ünlü şarkıcı, uçağını da kaçırdı. İfadesi alınan Tilki, daha sonra havalimanından ayrıldı. Polisin Tilki’yi görüntülemek isteyen gazetecileri engellemesi ise dikkat çekti.
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