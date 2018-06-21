Ünlü sanatçının tek suçu o anda orada olmasıymış

-Levent Akbulut arkadaşı röp

-Abisi Ozan Tülü röp

-cenazenin çıkışı



( MUĞLA )- Gece kulübünden çıkarken kaza kurşunu ile öldü MUĞLA



- Bodrum’un Gümbet Mahallesi’nde yaşanan silahlı saldırıda yaşamını yitiren sanatçı Hacer Tülü ile işadamı Mehmet Ali Sürensoy’un cenazeleri otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gümbet Barlar Sokağı’nda faaliyet gösteren bir gece kulübünün işletmecisi olan Mehmet Ali Sürensoy’un eğlence mekanına girdiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu öğrenilen 4 kişi Sürensoy’ kurşun yağdırmıştı. Olayda Mehmet Ali Sürensoy, şarkıcı Hacer Tülü ile Onur S., Servet K., Cesur A., ve Kaan M., yaralanmıştı. Kaldırıldıkları hastanelerde yaşamlarını yitiren Mehmet Ali Sürensoy ve Hacer Tülü’nün cenazeleri otopsi yapılmak üzere Bodrum Devlet Hastanesi morgundan Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tek suçu o an orada olmaktı Hastaneye gelen Hacer Tülü’nün kardeşi Ozan Tülü sinir krizleri geçirdi. Ayakta durmakta güçlük çeken Ozan Tülü, “Kardeşimin hiçbir suçu yoktu.” dedi.

Hacer Tülü’nün arkadaşı turizmci Levent Akbulut ise “Şu an hala inanamıyorum. Şok oldum. Kendisi çok iyi arkadaşımdı. Altın dolu gibi bir kalbi vardı. Her şeyi kendisi başarmaya çalışan bir insandı. Her şey bu kadar basit mi? Ailesine de çok düşkündü. Birçok ünlü sanatçı ile beraber çalıştı. Olay zaten içeri girerken oluyor, tek suçu o an orada olmaktı.” şeklinde konuştu.

(TA-

