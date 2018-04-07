Ünlü sanatçılardan ecdâda vefa Haberi

-mustafa dündar ile röportajlar

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( BURSA )- Diriliş Ertuğrul oyuncuları Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti BURSA



- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa’nın fethi şenliklerine katılan Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret ederek dua etti. Osmangazi Belediyesi tarafından tertiplenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fethi Şenlikleri coşkuyla sürüyor. Diriliş Ertuğrul’un oyuncuları şenlikler için Bursa’ya geldi. Dizide Turgut Alp karakterini canlandıran Cengiz Coşkun, Sungur Tekin’e hayat veren Sezgin Erdemir, Aldurrahman Alp’i oynayan Celal Al, Gün Alp’i canlandıran Engin Öztürk ve son bölümde ölerek diziden çıkan Aslıhan Hatun karakterini oynayan Gülsim Ali İlhan, Osman Gazi ve Orhangazi türbelerini ziyaret ederek, basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bursa’nın fethi şenliklerini değerlendiren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bugün Osmangazi ilçesi ve Bursa, tarihî günlerinden birini daha yaşıyor. Osman Gazi’yi anma ve Bursa’nın fethi şenlikleri bu yıl 14. defa organize edildi. Dün sempozyum ile şenlikler başladı.

Sempozyumda Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim Han konuşuldu ve kitap halinde yayınlandı. Osmanlı buradan çıkarak 3 kıtaya yayıldı. Bugünün dünyasında yeniden aynı felsefenin gündeme geldiği ve Türkiye’nin de bunu uygulamaya başladığı süreci yaşıyoruz. Bu süreçler, devlet politikası, siyaset, ekonomi olarak bir bütün halinde ilerliyor. Bununla birlikte, sosyal ve kültürel boyutu, özellikle televizyonlar ve diziler ile bu çok daha geniş bir sahaya ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl da Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları bizlerle yürüyüşe katılmışlardı. Bu yıl da yine bizlerle birlikteler. Diziyi milyonlar izliyor. Bu dizinin verdiği bir mesaj var: Din, dil, mezhep, ayırt etmeden herkesin kardeşlik içinde yaşayabileceği mesajıdır. Bu felsefeyi kuran, başlatan şehir Bursa’dır. Bizler de 692 yıl önce Bursa’nın fethi ile başlayan bu süreci bugün yine yaşıyoruz” dedi.

Dizide Turgut Alp rolünü oynayan Cengiz Coşkun, geçen sene de şenliklerde olduğunu dile getirerek, “Geçen yıl da çok büyük bir coşku vardı. Bursa halkı ile bir araya geldik. Bu sefer de büyük coşku ile bizi karşılayacaklarını düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Bursa çok önemli bir şehir. Burası Osman Gazi’nin, yani Ertuğrul’un oğlunun, Osmanlı’nın tohumlarını ilk attığı şehirdir. O yüzden çok büyük bir önem taşıyor. Arkadaşlarımızla beraber büyük bir heyecanla geldik” diye konuştu.

Dizinin Sungur Tekin’i Sezgin Erdemir ise, “Ben buraya ilk defa geliyorum. Geçen seneden katılan arkadaşlardan bu coşkuyu ve heyecanı dinledik. O yüzden güzel bir hisle geldik. 600-700 senelik başlangıç noktası. Tarihin başlangıç noktası. Çok keyifliyim iyi ki buradayız” diye konuştu.

Dizide Abdurrahman Alp’e hayat veren Celal Al, Bursa’da doğup büyüdüğünü söyleyerek, “Bursa’da doğmuş ve büyümüş birisi olarak başkanımızın davetini ikinci kez icabet ettik. Bursa’mızın 692. fetih kutlamalarına katılıyoruz. Bursa’mızın fethinde şehit olan, gazi olan bütün büyüklerimize Rabbim rahmet eylesin. O ruhla bizler de o dönemin alpleri olarak burada bulunmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Dizinin Günalp’i Engin Öztürk de, “Buraya davet edildiğimiz için çok teşekkür ederim. Bu kutlu ateşin yandığı yer olması açısından büyük bir öneme sahip. Ben bu organizasyona ilk defa geliyorum. Açıkçası büyük bir organizasyon olduğunu bilmiyordum. Keşke her yerde olsa; neden yok? Neden bu kutlu ateşi her yerde kutlamıyoruz. Ama günün sonunda görmüş olduk ve bundan da çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

Diriliş Ertuğrul dizisinin son bölümünde ölerek diziden çıkan Gülsim Ali İlhan (Aslıhan Hatun) ise, “Geçen sefer ilk defa Bursa’ya gelmiştim. Bu yıl yine buradayım. Geçen yıl bizi çok güzel karşıladılar. Çok sevildiğimizi halkla iç içe olduğumuzda anladık. Binlerce kişi vardı. Umarım bu yıl da öyle olur. Onlarla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. Geçen yılın videolarını izledim. Müthiş bir kalabalık vardı” dedi.



