Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Ünlü sanatçılar Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay’da

Ünlü sanatçılar Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay’da

Sanatçılardan görüntüler

Milli Sporcu Milli Sporcular Tarihi Mekan Ünlüler 

-Ünlü isimlerin açıklamaları

( HATAY )- Aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimler Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay’a geldi HATAY

- Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimler Hatay’a geldi. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. Ünlü isimler, Hatay Havalimanı’na geldikten sonra bir lokantada yemek yedi. Kentte Arkeoloji Müzesi’ni ve tarihi mekanları gezen ünlülerin akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerler ile bir araya gelip yemek yiyeceği öğrenildi. (UMT-
İlgili Foto Galeriler
Ünlü isimlerin inanılmaz değişimleriÜnlü isimlerin inanılmaz değişimleri
Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!Yeliz Yeşilmen'in namaz paylaşımı büyük tepki çekti!
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (17 Temmuz 2017)
Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)Ünlüler Bugün Ne Paylaştı? (04 TEMMUZ 2017)
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı