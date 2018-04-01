Ünlü sanatçılar Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay’da

-Ünlü isimlerin açıklamaları



( HATAY )- Aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimler Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için Hatay’a geldi HATAY



- Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için aralarında sanatçı ve sporcuların bulunduğu ünlü isimler Hatay’a geldi. Aralarında Ajda Pekkan, Seda Sayan, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu, Mustafa Sandal'ın da bulunduğu gruba milli sporcular ve gazeteciler eşlik etti. Ünlü isimler, Hatay Havalimanı’na geldikten sonra bir lokantada yemek yedi. Kentte Arkeoloji Müzesi’ni ve tarihi mekanları gezen ünlülerin akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve askerler ile bir araya gelip yemek yiyeceği öğrenildi. (UMT-

