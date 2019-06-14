Ünlü sanatçı Zeynep Dizdar engelli kızla düet yaptı

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( AYDIN -ÖZEL) AYDIN



- Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi ile karne heyecanı yaşandı. Nazilli belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise öğrencilere karne hediyesi olarak yaz konseri düzenledi.

Ünlü Sanatçı Zeynep Dizdar’ın sahne aldığı konserde öğrencilerin yanısıra vatandaşlar da büyük coşku yaşadı. Sahnede engelli bir kızla düet yapan Ünlü Sanatçı Zeynep Dizdar engelli bir kızla düeti ise geceye damga vurdu. Nazilli Belediyesi’nce karne hediyesi olarak öğrenciler için düzenlenen ve ünlü sanatçı Zeynep Dizdar’ın sahne aldığı Yaz Konseri büyük ilgi gördü. Gecede birbirinden güzel şarkılarını öğrenciler için söyleyen sanatçı Zeynep Dizdar, Belediye Meydanında kurulan sahnede kendisini büyük bir heyecanla ailesinin yanında izleyen engelli öğrenciyi sahneye davet ederek düet yapması geceye damga vurdu. Engelli kız Aysun Koşun, ünlü sanatçı Zeynep Dizdar ile birlikte 2 şarkı seslendirdi. İkili arasındaki diyalog ise izleyenleri kırdı geçirdi. Nazilli kaymakamı İbrahim Küçük, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Belediye Başkan Yardımcıları Mert Öreroğlu, Şemsettin Polat, İYİ Parti İlçe Başkanı Durmuş kural, belediye meclis üyeleri konseri eşleri ile bildikte izledi. Yaklaşık 7 bin vatandaşın izlediği ve bir buçuk saat gecikmeyle başlayan konser gece yarısına kadar sürdü. Gecede ünlü sanatçıya DJ Murat Uyar ve DJ Metehan Çiftçi eşlik etti. gecenin ilk performansını ise İYİ Parti genel Başkanı Meral Akşener’e konuk olan Nazillili sokak sanatçıları Burak ve Batuhan isimli çocuklar gerçekleştirdi. Bu yıl öğrencilere karne hediyesi olarak yaz konseri planladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Biz Nazilli Belediyesi ve Nazilli Halkı olarak büyük bir aileyiz. Öğrencilerimizin iyi bir yaza tatili geçirmelerini diliyoruz. Nazilli’yi güzel günler bekliyor. Her şey daha iyi olacak” dedi.

Engelli kız Aysun Koşun ile düet yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden ünlü sanatçı Zeynep Dizdar ise “Nazilli halkı ve öğrencilerle tekrar buluştuğum için çok mutluyum. Fırsat buldukça yine geleceğim” dedi.



