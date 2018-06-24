-İbrahim Kutluay oy kullanması



( İSTANBUL ) Ünlü sanatçı Yalın'dan oy kullanmak istemeyenlere ilginç tepki: "Oy vermeyeni kabul etmiyoruz"- Yalın ve İbrahim Kutluay sandık başında İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunun kullanan ünlü sanatçı Yalın, "Oy vermeyeni kabul etmiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için ünlüler sabahın erken saatlerinde Beşiktaş Lütfi Banat İlkokulunda oy kullandı. Sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek için okula gelen ünlüler arasında İbrahim Kutluay ve Yalın vardı. ‘Oy vermeyeni kabul etmiyoruz’ Oy vermenin önemine değinen şarkıcı Yalın, “ Güzel ülkemin her bireyine yarar sağlayacak bir sonuç istiyoruz. Hayırlı olsun. Oy vermeyeni kabul etmiyoruz” dedi.



