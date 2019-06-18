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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğlu son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreni

Cenaze Cenaze Namazı Irak Ünlüler 

-cenazeye gelen ünlüler
-Karaböcek'in taziyeleri kabul etmesi
-detaylar

( İSTANBUL )- Cenaze törenine katılan çok sayıda sanatçı Karaböcek'i acı gününde yalnız bırakmadı İSTANBUL

- Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in hayatını kaybeden oğulları Hasan Ali Yener son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan çok sayıda sanatçı Yener ile Karaböcek'i acı gününde yalnız bırakmadı. Gazeteci Tevfik Yener ile ünlü sanatçı Neşe Karaböcek'in oğulları Hasan Ali Yener Pazar günü hayatını kaybetmişti. Hasan Ali Yener için Beykent Hz. Ebubekir Sıddık Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Orhan Gencebay ve Müjdat Gezen başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katıldı.
Taziyeleri kabul eden Yener ile Karaböcek gözyaşlarına hakim olamadı.
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