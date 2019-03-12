Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yılında mezarı başında anıldı

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( İSTANBUL )- Erol Büyükburç'un kızından sanat camiasına vefasızlık sitemi İSTANBUL



- Ünlü sanatçı Erol Büyükburç ölümünün 4'üncü yıl dönümünde ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anıldı. Törende Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, sanat camiasına vefasızlık siteminde bulundu. Ünlü sanatçı Erol Büyükburç vefatının 4'üncü yıl dönümünde Zincirlikuyu'daki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Büyükburç'un ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreninde Büyükburç için dualar okunup kabri başına çiçek bırakıldı. Anma töreninde Erol Büyükburç'un kızı sanat camiasına vefasızlıklarından dolayı sitem etti. "Sanatçılarımızı unutmamalıyız" Sanat camiasına sitem eden Erol Büyükburç'un kızı Evren Büyükburç, “Her sene düzenli olarak babamı anmaya devam ediyorum. Ömrüm el verdiğince de devam edeceğim. Ne mutlu sevenleri de burada. Onlarda tekrar tekrar teşekkür ederim. Babacığımın anneciğimin ruhları şad olsun. Tüm sevenlerine sonsuz saygımı hürmetlerimi iletiyorum. Herkesin kendine düşen sorumlulukları var. Eminin zaman içinde bunu farkına varacaklardır. Yoğunlukları var biliyorum hepsini sanatçılarımızı unutmamalıyız. Unutturmamalıyız. Böyle değerler kolay yetişmiyor” dedi.

"Son 10 senesini birlikte geçirdik" Erol Büyükburç'un arkadaşı Hakan Erk ise, “Bizim için farklı bir insandı. Amca yeğen ilişkimiz vardı. Son 10 senesini birlikte geçirdik. Devamlı gülerdi. İstanbul beyefendisiydi. Hiçbir zaman kendisini unutmayacağız” şeklinde konuştu.

"Onu hiç bir zaman unutmayacağız" Sanatçının bir diğer arkadaşı Volkan Erk de, “Türk pop müziğin kralı Erol Büyükburç'u sevgi, rahmet ve özlemle anıyoruz. Onu hiç bir zaman unutmayacağız. Onun ismini her zaman yaşatacağız” diye konuştu.



