Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Demek Akbağ'ın seçim tahmini tutmadı

Ünlü sanatçı Demek Akbağ'ın seçim tahmini tutmadı

Akbağ’ın okula gelmesi

Milletvekilliği Seçimleri Basın Mensupları Milletvekilliği 

-Oy kullanması
-Diyaloglar

( İSTANBUL )- Oy kullandıktan sonra "İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti İSTANBUL

- Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği seçimlerinde oy kullandıktan sonra "Enteresan bir seçim olacağı söyleniyor .Benim de gördüğüm o . İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti. Ancak ünlü sanatçının yaptığı bu tahmin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı. Oyuncu Demet Akbağ, Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci dönem milletvekilliği için Beşiktaş’ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu’nda oy kullanmış ardından da seçim sonuçlarıyla ilgili tahminlerde bulunmuştu. Demet Akbağ, basın mensuplarına tahminlerde bulunarak,”Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Oğlumla birlikte oy kullandık bugün. Oda ilk kez oy kullanıyor bugün. Ailecek geldik oyumuzu kullandık. Evimizde oturup seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Bir yorum yapmak istemiyorum ama enteresan bir seçim olacağı söyleniyor, benim de düşüncem o. İkinci tura kalabilir gibi duruyor. Herhalde kalacak gibi " demişti. Ancak oyuncunun bu tahmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda seçilmesiyle tutmadı.
İlgili Foto Galeriler
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attıCumhurbaşkanı Erdoğan imzayı attı
Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...Türk askeri Menbiç’te! İlk görüntüler geldi...
AK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın EttiAK Partinin Yenikapı Mitingine Milyonlar Akın Etti
Mehmetçik Bayramda Da OperasyondaMehmetçik Bayramda Da Operasyonda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı