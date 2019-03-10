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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Ünlü sanatçı Buray, Denizlileri coşturdu

Ünlü sanatçı Buray, Denizlileri coşturdu

Buray'ın sahneden şarkılar söylemesinden farklı planlarda detay

İncil Açılış Töreni Canlı Performans Forma Irak 

-Katılımcılardan detaylar

( DENİZLİ ) DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Nihat Zeybekci Kültür ve Kongre Merkezi açılışı kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Buray, söylediği şarkılarla Denizlileri coşturdu. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılış töreni sonrası Burak sahne aldı. Ünlü sanatçı konserde başta kendisine ait olmak üzere söylediği bir çok şarkı ile Denizlilere unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel şarkılar seslendiren Buray’a konsere katılanlar da zaman zaman eşlik etti. Denizlililerin yediden yetmişe Buray’ı dinlemek için adeta konser alanına akın etti. Konsere katılanlar ise kendilerini müziğin ritmine bırakarak unutulmaz bir akşam yaşadı. Konser yaklaşık 1 saat sürerken, Buray’ın sahnedeki canlı performansı göz doldurdu.
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