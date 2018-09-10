Ünlü şairin şirketini bir buçuk dakikada soydular Haberi

--şairden detay görüntüler

--şair ile röp

--şairden detay görüntüler

--güvenlik kamerası görüntüleri



( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- 15 Temmuz ve Zeytin Dalı Harekatı'na marş yazan Abdurrahman Delen’in şirketi soyuldu. 15 Temmuz darbe girişimi ve Zeytin Dalı Harekatı'na özel marşlarının söz yazarı Abdurrahman Delen’in Ümraniye’de bulunan şirketi saniyeler içerisinde soyuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, piyasa değeri 32 bin TL olan musluk bataryaları çalındı. “İçeride ne varsa toplayıp gidiyorlar” Hırsızlık yapan şahıslardan şikayetçi olan Abdurrahman Delen, yaşanan olay hakkında: “Bir kaç gün önce hırsızlık olayı oldu. Minibüs ile geliyorlar, kamera görüntüleri de var. Geri geri gelip yanaşıyorlar, kapıları kırıyorlar. İçeride ne varsa toplayıp gidiyorlar. Olay sabah yediye çeyrek kala gerçekleşiyor. Sabah saatinde insanların geçiş noktasında, cadde üstünde ve sürekli araç geçen bir yerde oluyor” dedi.

“Olayı gören sadece kamera” Olay ile ilgili hiç görgü tanığı olmadığını belirten Delen, sözlerine şöyle devam etti: “İçeride geçirdikleri ortalama vakitte bir, bir buçuk dakika gibi. Alt katı soyduktan sonrada üst kata çıkıyorlar, şirket katına. Kapıları kırmaya çalışıyorlar fakat kıramıyorlar. O arada kaçıyorlar çok fazla bir şey yapamıyorlar ama alt kattan ürünlerimizi götürüyorlar. İşin garip tarafı da çalışanlarımızdan birisi hep çok erken gelir. O gün biraz geç gelmiş. Geldikten sonrada kapıların kırık olduğunu görüyor. Olayı gören sadece kamera.” “Kapılar kırılıyor” Çalınan mallardan bahseden Delen, “Birkaç yerde kamera görüntüleri var. Araç gelip orada bekliyor. Önce bir yeri izliyor kim var kim yok diye. 4 dakika sonra geri geliyor. Geri geri manevra yaparak deponun olduğu bölgeye giriyor. Girdikten sonra kamera gösteriyor zaten kapılar kırılıyor ve kapı kırıldıktan sonra da içeride bizim değerli para eden ürünleri alıp gidiyor. Müşterilerimizin gönderdiği bize kaplama yaptırdıkları ürünler; altın, bakır, gümüş, boyalı bizim şirketimiz bu tarz işleri yapıyor. Kendimize ait müşterilerimize sattığımız perakende ve toptan verdiğimiz ürünlerimiz var” dedi.

“Polisimize güveniyoruz” Abdurrahman Delen “Bu tarz hırsızlık olaylarının başkasının başına gelmesini istemediğini” söyledi ve ekledi: “ Polisimize güveniyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuçlarını alırız. Bu tür vakaların olması üzücü tabi. İnsanların neticede bir el emeği var burada yazık yani insanlarını bir anda el emeğini alıp gidiyorlar yani. İnşallah bir an önce bulunur. Bizim başımıza geldi başka bir arkadaşın başına gelmez diyelim.” (BRK-ACÖ-E)

