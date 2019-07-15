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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan'ın Cide konserine yoğun ilgi İzle

Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan'ın Cide konserine yoğun ilgi İzle

Konserden detay

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Edebiyat 15 Bin Kişi Festival 


- Ünlü şair ve bestekar Ahmet Selçuk İlkan, 15 bin kişinin doldurduğu Kastamonu’nun Cide ilçesi meydanında konser verdi. 24. Cide Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cide’de Ahmet Selçuk İlkan konseri düzenlendi.
Cide’de binlerce hayranı karşısında çıkan İlkan, yaklaşık 2 saat boyunca kaldığı sahnede en güzel şiir ve şarkılarını seslendirdi. Cide’ye yıllar önce tekrar gelip konser verdiğini hatırlatan Ahmet Selçuk İkan, festivalde olmaktan onur duyduğunu ifade etti.
Ünlü edebiyatçı, şair ve yazar olan Rıfat Ilgaz’ın kendisi için çok büyük bir kahramanı olduğunu ifade eden İlkan, “24. Cide Rıfat Ilgaz Kültür ve Sanat Festivalinde olduğum için onurluyum ve gururluyum. Adı bile bana heyecan veren bir festivalde olmaktan çok mutluyum. Rıfat Ilgaz gibi o çağın tüm değerli şairleri benim büyük kahramanımdır. Cide’de Rıfat Ilgaz’ı anarak böyle coşkulu bir festivalde olmak bana büyük bir heyecan verdi. Bu konserimize yoğun ilgi gösteren Cide halkına çok teşekkür ederim. Böyle bir heyecanı tekrar yaşamak için doyamadığım Cide’ye gelmek istiyorum” diye konuştu.
Ahmet Selçuk İlkan’ın konserine yaklaşık olarak 15 Bin kişinin katıldığı belirtildi.
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