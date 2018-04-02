Ünlü Şair Tamer, vasiyeti üzerine Bodrum’da toprağa verildi

-CENAZENİN TAŞINMASI

-GENEL VE DETAY GÖRÜNTÜLER



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla’nın Bodrum ilçesi’nde yaşayan ve bir süredir yakalandığı rahatsızlık nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden 81 yaşındaki ünlü Şair Ülkü Tamer vasiyeti üzerine Bodrum’da toprağa verildi.

Bodrum Turgutreis mahallesinde yaşamını sürdüren ve dün hayatını kaybeden Ülkü Tamer için, Bodrum Turgutreis Mahallesi'ndeki Merkez Cami'de cenaze namazı kılındı. İkindi namazına müteakip kılınana cenaze namazına Ülkü Tamer’in eşi Neslihan Tamer ve sevenleri katıldı.

Namazın ardından Gümüşlük Mezarlığı’na götürülen Ülkü Tamer’in cenazesi burada toprağa verildi.

Bir süredir yakalandığı akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Ülkü Tamer’in ölmeden önce hayatının son günlerini yaşadığını bildiği ve bu nedenle İstanbul’dan Bodrum’a geldiği öğrenildi. Vasiyeti üzerine Ülkü Tamer’in cenazesi Bodrum Gümüşlük’te toprağa verildi.



