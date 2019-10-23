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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ünlü Rus tarihçi Fursov: 'Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor'

Ünlü Rus tarihçi Fursov: 'Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor'

Konferanstan detaylar

Politika Tarihçi Muhabir Konferans Katliam 

-Prof. Dr. Andrei Fursov röportaj

( ANKARA ) Ünlü Rus tarihçi Fursov: "Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor"- "Amerika artık tüm dünyada ve herkesin yerine tüm sorunların çözülme gücünü kendisinde göremiyor ve Rusya, Türkiye ve Suriye'nin kendi aralarında karar almaları da bunun önemli bir göstergesidir" ANKARA

- İnnsbruk Uluslararası Bilimler Akademisi akademisyeni tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Andrei Fursov, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakatı değerlendirerek, "Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor" dedi.
Bir üniversitede konferans vermek üzere Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinin davetlisi olarak Ankara'ya gelen tarihçi ve siyaset bilimci Prof. Dr. Andrei Fursov, konferans sonrasında Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakatı değerlendirdi. Varılan mutabakatla kan dökülmesinin önüne geçildiğini söyleyen Prof. Dr. Andrei Fursov, "Türkiye, Rusya ve bitti dedikleri Suriye kendi aralarında anlaşarak dünyanın bu bölgesinde çok büyük kayıp ve katliamlara yol açılabilecek bir savaşın önüne geçmiş oldu" diye konuştu.
Amerika Birleşik Devletleri'nin sona doğru gittiğini söyleyen Prof. Dr. Fursov, "Dünyanın tek süper gücü Amerika Birleşik Devletleri ve Amerika'nın gücü sona doğru gidiyor. Sonun başlangıcını görüyoruz. Trump, Amerika'nın tüm dünyayı kontrol etmesine artık gücünün yetmediğini çok iyi anlıyor. Trump, Bush ve Obama'dan çok daha akıllı ve mantıksal bir politika yürütüyor. Bildiğiniz gibi gerginliğin tırmanması Trump'ın aldığı kararlar sonucu başlamıştı. Gelinen nokta şu ki; Amerika artık tüm dünyada ve herkesin yerine tüm sorunların çözülme gücünü kendisinde göremiyor ve Rusya, Türkiye ve Suriye'nin kendi aralarında karar almaları da bunun önemli bir göstergesidir" dedi.
Amerika'da bir gazetede muhabirlik yapan İan Buruma'nın yakın bir zamanda "Amerikan hegemonyasının sonu gelmiştir" makalesiyle okuyucularına seslendiğini kaydeden Prof. Dr. Fursov, "Ama soru şurada; sonuç sert mi olacak yoksa yumuşak mı?" ifadelerini kullandı.
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