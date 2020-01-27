Ünlü Rapçılar deprem bölgesinde Haberi

-Vahap Canbay

-Umut Bolat

-Gökçe Muhtarı röp



( MALATYA ) -Ünlü Rapçılar deprem bölgesinde MALATYA



- Rap müziğin sevilen isimlerinden Canbay Wolker gurubunun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, Elazığ depreminin ardından bölgeye gelerek depremzedelere yardımda bulundu. Elazığ Sivrice merkezli 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgeye çok sayıda yardım malzemesi yollanırken, Rap dünyasının tanınan isimlerinden ünlü Canbay Wolker gurubunun solistleri de depremzedeler için harekete geçti. Depremin yıkıcı etkisini gösterdiği Malatya’nın Doğanyol ilçesine gelen gurubun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, burada Gökçe Mahallesi ve Doğanyol ilçe merkezini ziyaret ederek yetkililerle görüştü. Gökçe Mahallesinde yardımların toplanma merkezi olan Gökçe İlkokulunda basın mensuplarına açıklamada bulunan Canbay, ellerinden geldiği kadarıyla Elazığ ve Malatya’da depremzedelere yardımda bulunduklarını söyleyerek, şuana kadar yardım gönderen herkese de teşekkür etti. Kendisinin de Malatyalı olduğunu ifade eden Canbay, sanat camiasına da seslenerek bölgenin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini dile getirdi. Gurubun diğer solisti Umut Bolat’ta, depremin ardından yola çıktıklarını ve bölgeyi ziyaret ettiklerini belirterek, “Sanatçı arkadaşlarımızın imkanı olan varsa, buraya gelmelerini ve depremzedeleri ziyaret etmeleri büyük bir moral kaynağı olacaktır” dedi.

Gökçe Mahallesi Muhtarı Zülfükar Tuhan ise rap sanatçılarına teşekkür ederek, “Bizleri unutmadılar buraya geldiler. Biz bütün sanatçılarımızın buraya duyarlı olmasını istiyoruz. Burada büyük bir deprem yaşadık, zararımız çok” diye konuştu.

Canbay-Wolker rap gurubunun bölgeye 2 tır dolusu temel ihtiyaçlardan oluşan yardımları is depremzedelere dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi. (BA-SD-



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