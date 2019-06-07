Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Ünlü Rapçi Ceza’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü Rapçi Ceza’nın babası son yolculuğuna uğurlandı

Ceza’nın taziyeleri kabul etmesi

Kanser Tedavisi Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı Şarkıcı 

-Kardeşi Ayben’in tabuta sarılıp ağlaması
-ceza röp
-Cenaze namazının kılınışı
-Helallik alınması
-Detay görüntüsü

( İSTANBUL )- Ceza: "Hayatımın en acı günlerinden biri" İSTANBUL

- Ünlü Rap şarkıcısı Ceza’nın babası Dalyan Özçalkan (70) son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşlarına boğulan Ceza, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda” dedi.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören rap şarkıcısı Ceza’nın babası Danyal Özçalkan hayatını kaybetmişti. Özçalkan düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Üsküdar’da bulunan Çinili Camii’nde düzenlenen törene, aile dostları ve yakınları ile Ceza’nın çok sayıda hayranı katıldı.
Taziyeleri, Ceza ve kardeşi Ayben kabul etti. Tören sırasında Ayben, babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. “Hayatımın en acı günlerinden biri” Gözyaşlarına boğulan Ceza ise, “Çok üzgünüz. Hayatımın en acı günlerinden birini yaşıyorum ben şu anda. Bundan sonra hayat tabi ki farklı olacak. Bunu yaşayan insanlar daha iyi bilir. Bu acıyı yaşayan herkese ve sevdiklerime sabır diliyorum” dedi.
Çinili Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından helallik alındı, dualar edildi. ‘Danyal 34’ yazılı formanın örtülü olduğu tabut omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Özçalkan, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
Şarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son haliŞarkıcı Güllü 70 kilo verdi.. İşte son hali
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
İşte Sibel Can'ın yeni eviİşte Sibel Can'ın yeni evi
Şarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu AnlattıŞarkıcı Özgün Down Sendromlu Oğlunu Anlattı
Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!Şarkıcı Hatice'den Polise Şok Tehdit!
30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!30 Kilo Veren Şarkıcının Müthiş Değişimi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı