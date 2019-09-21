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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi - KIRŞEHİR Haberi

Ünlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildi - KIRŞEHİR Haberi

- Cami avlusundaki vatandaşlar - Ayşe Garip'in yakınlarının taziyeleri kabul etmesi - Cenaze namazının kılınmasıÜnlü ozan Neşet Ertaş'ın kız kardeşi defnedildiKIRŞEHİR (AA) - Ankara'da trafik kazasında hayatın kaybeden ünlü halk ozanı Neşet Ertaş'ın kız kardeşi Ayşe Garip (77) Kırşehir 'de toprağa verildi.
Garip'in cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, merkez Ali Çam Camisi'ne getirildi.
Burada, Garip'in ailesi ile kardeşi Ali Ertaş taziyeleri kabul etti.Ayşe Garip'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığında babası Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın kabirlerinin yanına defnedildi.Cenaze törenine Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu, Başar Altuntaş ve Osman Uçar ile vatandaşlar katıldı.
Garip, dün Ankara'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Cenaze Trafik Kazası Cenaze Namazı Kız Kardeş 

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